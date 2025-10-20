Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Klopp rät DFB-Team von Titelziel bei WM ab: "Andere zu gut"

Ex-Coach Jürgen Klopp rät der DFB-Auswahl, bei der WM kein allzugroßes Ziel auszugeben. (Archivfoto)
Ex-Coach Jürgen Klopp rät der DFB-Auswahl, bei der WM kein allzugroßes Ziel auszugeben. (Archivfoto) Bild: Jan Woitas/dpa
Ex-Coach Jürgen Klopp rät der DFB-Auswahl, bei der WM kein allzugroßes Ziel auszugeben. (Archivfoto)
Ex-Coach Jürgen Klopp rät der DFB-Auswahl, bei der WM kein allzugroßes Ziel auszugeben. (Archivfoto) Bild: Jan Woitas/dpa
Fußball
Klopp rät DFB-Team von Titelziel bei WM ab: "Andere zu gut"
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bundestrainer Julian Nagelsmann will Weltmeister werden - und sagt das auch. Ex-Coach Klopp hält nichts von solchen Zielsetzungen. Er hat andere Vorschläge.

München.

Jürgen Klopp rät der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, für die WM 2026 keine allzu großen Ziele zu formulieren. Bundestrainer Julian Nagelsmann habe zwar "eine ganz, ganz tolle Mannschaft, vor allem, wenn die Verletzten alle da sind", sagte Klopp dem "Kicker". "Dennoch sollten wir uns von dem Gedanken verabschieden, dass wir, wenn wir am Turnier teilnehmen, das Ding auch gewinnen müssen." Nagelsmann hatte mehrfach verkündet, dass er bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko den Titelgewinn anstrebe.

Für den langjährigen Mainz-, Dortmund- und Liverpool-Coach Klopp ist die Fixierung auf den Finalerfolg nicht nachvollziehbar. "Die genauen Gründe, warum dies so sein sollte und wir bei einem Aus im Halb- oder Viertelfinale alles neu überdenken müssen, kenne und verstehe ich nicht", sagte der aktuelle Fußballchef von Red Bull. "Dafür sind andere Länder einfach zu gut, ob das nun Frankreich ist oder Spanien. Oder England, das schon mehr hätte gewinnen können in den letzten Jahren mit dem, was sie da zur Verfügung haben."

Klopp gegen Spezialisten-Ausbildung und für U21-Liga

Der 58-Jährige widersprach indes Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche, der meinte, dass Deutschland zu wenig Spezialisten auf dem Platz habe. "Ich glaube nicht daran, dass es hilft, wenn wir Spezialisten ausbilden", sagte Klopp. "Mein perfekter Außenverteidiger ist ein rechter Flügelspieler, der nicht genug Tore schießt. Mein perfekter Achter ist ein Zehner, der richtig arbeiten will. Mein perfekter Sechser ist ein Achter, der darüber hinaus auch noch das große Ganze überblickt und Lust auf Zweikämpfe hat." Viel wichtiger sei, dass mehr Talente im deutschen Profifußball ankommen.

Diesbezüglich wiederholte Klopp seinen Vorschlag nach einer U21-Liga in Deutschland, um Fußballerinnen und Fußballer beim Übergang vom Jugend- ins Erwachsenenalter noch besser zu fördern. Die Topvereine reagierten zuletzt verhalten auf die Idee. Klopp sagte, dass er mit den Spitzen von DFL und DFB im Austausch sei. "Da ist die Offenheit absolut da, aber irgendwann müssen natürlich auch die Vereine mitmachen - und zwar alle", betonte er. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
22.10.2025
5 min.
"Der Nachbar": So liest sich Fitzeks neuer Psychothriller
Mit "Der Nachbar" erscheint nun der neue Psychothriller von Sebastian Fitzek.
Ein Nachbar, der immer hilft? Klingt erst mal gut. Doch in Sebastian Fitzeks neuem Psychothriller wird die Fürsorge schnell zur Bedrohung. Wie ist der Bestseller-Autor selbst als Nachbar drauf?
Sabrina Szameitat, dpa
21.10.2025
4 min.
„Eine Schande für unseren Ort“ – Einstiger Schuldirektor kämpft gegen Missstand im Erzgebirge
Siegfried Meßner will sich nicht damit abfinden, dass das Bachgeländer in seinem Heimatort Steinbach weiter vor sich hin rostet.
Steinbach ist einst zum schönsten Dorf Sachsens gekürt worden. Seitdem sind rund 30 Jahre vergangen und haben ihre Spuren im Ort hinterlassen. Besonders am Dorfbach entlang.
Kjell Riedel
08:32 Uhr
3 min.
"Möglich": Klopp spricht über Trainer-Comeback in Liverpool
Jürgen Klopp kann sich eine Rückkehr als Trainer an die Anfield Road vorstellen. (Archivbild)
Das werden die Liverpool-Fans gern hören: Jürgen Klopp kann sich eine Rückkehr an die Anfield Road zumindest theoretisch vorstellen. Er spricht auch über den Tod seines Ex-Spielers Diogo Jota.
22.10.2025
3 min.
Wie geht es im Fall Rebecca weiter?
Polizisten untersuchen mit einem Bagger ein Grundstück in Herzberg (Landkreis Oder-Spree).
Vor sechs Jahren verschwand die 15-jährige Rebecca aus Berlin. Nun suchen die Ermittler wieder nach Spuren in Brandenburg. Probleme bereiten ihnen dabei auch "selbst ernannte Hobbydetektive".
20.10.2025
2 min.
Mehrere Interessenten wollen Chemnitzer Ratskeller wiederbeleben
Der Chemnitzer Ratskeller gilt als einer der schönsten in Deutschland.
Seit vielen Jahren liegt im Herzen der Stadt ein Traditionslokal im Dornröschenschlaf. Das Rathaus sucht nach potenziellen Betreibern. Mit Erfolg?
Michael Müller
12.10.2025
2 min.
Klopp über Nationalelf: "Weiß, dass alles gut wird"
Jürgen Klopp ist von Julian Nagelsmann und der Nationalmannschaft überzeugt. (Archivbild)
Die deutsche Nationalmannschaft ist in der WM-Qualifikation nicht besonders gut gestartet. Jürgen Klopp bereitet das keine Sorgen. Auch bei Florian Wirtz hat er eine klare Meinung.
Mehr Artikel