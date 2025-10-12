Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Klopp über Nationalelf: "Weiß, dass alles gut wird"

Jürgen Klopp ist von Julian Nagelsmann und der Nationalmannschaft überzeugt. (Archivbild)
Jürgen Klopp ist von Julian Nagelsmann und der Nationalmannschaft überzeugt. (Archivbild)
Fußball
Klopp über Nationalelf: "Weiß, dass alles gut wird"
Die deutsche Nationalmannschaft ist in der WM-Qualifikation nicht besonders gut gestartet. Jürgen Klopp bereitet das keine Sorgen. Auch bei Florian Wirtz hat er eine klare Meinung.

Palma de Mallorca.

Jürgen Klopp ist trotz der in diesem Jahr holprigen Auftritte von der deutschen Fußball-Nationalmannschaft und Bundestrainer Julian Nagelsmann überzeugt. "Ich weiß, dass alles gut wird! (…) Julian ist ein außergewöhnlicher Trainer, wir haben außergewöhnliche Spieler", sagte der frühere Erfolgscoach am Rande eines Padel-Turniers auf Mallorca in einem Interview von RTL/n-tv/sport.de.

Es sei noch nie jemand Weltmeister geworden, der zuvor durch die Qualifikation geflogen ist, so Klopp: "Vor der WM 1990 hat Icke Häßler ein sehr spätes Tor schießen müssen, damit wir überhaupt dabei waren. Die Qualifikation muss überstanden werden. Eine Mannschaft muss sich finden, eine Mannschaft muss lernen, gemeinsam zu kämpfen. Da sind sie gerade dabei. Und dann werden wir eine tolle WM mit der deutschen Mannschaft sehen."

Auch mit Blick auf den in Liverpool schwächelnden Florian Wirtz macht sich Klopp keine Sorgen, weil seine Qualität einfach so herausragend sei. "Florian Wirtz ist ein Jahrhunderttalent und irgendwann wird er das in jedem Spiel wieder zeigen, wie er es auch bei Leverkusen getan hat", meinte der langjährige Liverpooler Startrainer. (dpa)

