  • Klose vor Vertragsverlängerung beim 1. FC Nürnberg

Wird der Vertrag von Miroslav Klose bald verlängert? (Archivfoto)
Wird der Vertrag von Miroslav Klose bald verlängert? (Archivfoto) Bild: Robert Michael/dpa
Wird der Vertrag von Miroslav Klose bald verlängert? (Archivfoto)
Wird der Vertrag von Miroslav Klose bald verlängert? (Archivfoto) Bild: Robert Michael/dpa
2. Bundesliga
Klose vor Vertragsverlängerung beim 1. FC Nürnberg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach dem schwierigen Saisonstart und turbulenten Wochen ist Miroslav Klose beim 1. FC Nürnberg die Wende gelungen. Von einem drohenden Aus spricht keiner mehr - dafür aber über ein neues Kapitel.

Nürnberg.

Miroslav Klose steht laut Medienberichten vor einer Vertragsverlängerung beim 1. FC Nürnberg. Wie die "Nürnberger Nachrichten" berichtet auch Sky Sport von einem nahenden neuen Kontrakt für den Rekordtorschützen bei Weltmeisterschaften. Demnach sei eine grundsätzliche Einigung zwischen Klose und dem Sportlichen Leiter des Fußball-Zweitligisten, Joti Chatzialexiou, erzielt worden. 

Laufzeit bis ins Jahr 2028?

Der Weltmeister von 2014 soll beim "Club" demnach einen neuen Vertrag bis mindestens ins Jahr 2028 erhalten, die Unterschriften seien noch für dieses Jahr geplant. Die "Bild" brachte die Variante ins Spiel, dass die Einigung besonders öffentlichkeitswirksam am Dienstag auf der Jahreshauptversammlung verkündet werden könnte. Der bisherige Vertrag von Klose ist bis zum kommenden Sommer datiert.

Sportvorstand Joti Chatzialexiou holte Klose zum 1. FC Nürnberg. (Archivfoto)
Sportvorstand Joti Chatzialexiou holte Klose zum 1. FC Nürnberg. (Archivfoto) Bild: Martin Schutt/dpa
Sportvorstand Joti Chatzialexiou holte Klose zum 1. FC Nürnberg. (Archivfoto)
Sportvorstand Joti Chatzialexiou holte Klose zum 1. FC Nürnberg. (Archivfoto) Bild: Martin Schutt/dpa

Der mittlerweile 47-Jährige hatte den Job bei den Franken im Sommer 2024 angetreten. Klose soll den neunfachen deutschen Meister langfristig entwickeln und zurück in die Bundesliga führen. Die erste Saison endete nach einem mäßigen Start und einem Zwischenhoch in der Rückrunde auf Platz zehn. In der zweiten Spielzeit lautet die Zielsetzung des Vereins jedoch Platz eins bis sieben. 

Aufwärtstrend nach schwierigem Saisonstart

Bereits im Sommer waren beim 1. FC Nürnberg Signale zu vernehmen, dass Klose länger bleiben soll als bis zum kommenden Sommer. Der schwierige Saisonstart hätte möglicherweise aber auch zu einer vorzeitigen Trennung führen können, wäre nicht die Wende durch das 3:2 in Düsseldorf gelungen.

Nach turbulenten Wochen für Klose führte er das Team aus dem Keller. In der Länderspielpause belegen die Nürnberg den elften Tabellenplatz. Zuletzt fünf Partien ohne Niederlage und die Befreiung aus dem unteren Tabellendrittel stärkten die Position des früheren Nationalspielers. 

Klose würde bei einer Vertragsverlängerung wie zuletzt Robert Klauß (30. Juli 2020 bis 02. Oktober 2022) der erste Coach, der zwei Spielzeiten im "Club"-Traineramt schafft. (dpa)

