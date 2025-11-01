Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Kloses Nürnberger nach Zittersieg auf Klettertour

Der "Club" jubelt gegen Braunschweig, hier nach dem Tor zum 2:0.
Der "Club" jubelt gegen Braunschweig, hier nach dem Tor zum 2:0. Bild: Daniel Löb/dpa
Miroslav Klose musste am Spielfeldrand bis zum Ende um den knappen Sieg bangen.
Miroslav Klose musste am Spielfeldrand bis zum Ende um den knappen Sieg bangen. Bild: Daniel Löb/dpa
In den Zweikämpfen ging es zur Sache, hier von Nürnbergs Adam Markhiev (l) mit gestrecktem Bein gegen Sven Köhler.
In den Zweikämpfen ging es zur Sache, hier von Nürnbergs Adam Markhiev (l) mit gestrecktem Bein gegen Sven Köhler. Bild: Daniel Löb/dpa
Der "Club" jubelt gegen Braunschweig, hier nach dem Tor zum 2:0.
Der "Club" jubelt gegen Braunschweig, hier nach dem Tor zum 2:0. Bild: Daniel Löb/dpa
Miroslav Klose musste am Spielfeldrand bis zum Ende um den knappen Sieg bangen.
Miroslav Klose musste am Spielfeldrand bis zum Ende um den knappen Sieg bangen. Bild: Daniel Löb/dpa
In den Zweikämpfen ging es zur Sache, hier von Nürnbergs Adam Markhiev (l) mit gestrecktem Bein gegen Sven Köhler.
In den Zweikämpfen ging es zur Sache, hier von Nürnbergs Adam Markhiev (l) mit gestrecktem Bein gegen Sven Köhler. Bild: Daniel Löb/dpa
2. Bundesliga
Kloses Nürnberger nach Zittersieg auf Klettertour
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der 1. FC Nürnberg feiert den dritten Dreier der Saison und ist nun seit vier Partien ungeschlagen. Glanzpunkte beim Arbeitssieg sind die Tore von Zoma und Becker.

Nürnberg.

Ein sehr effizienter 1. FC Nürnberg hat in der 2. Fußball-Bundesliga das Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig nach großem Zittern am Ende gewonnen und setzt zu einer Klettertour an. Das 2:1 (2:1) war das vierte Spiel in Serie ohne Niederlage für das Team von Trainer Miroslav Klose. In der Tabelle zog der "Club" mit zwölf Punkten an den Gästen (10) vorbei.

Mohamed Zoma (19. Minute) und Finn Becker (33.) trafen für die Gastgeber vor 33.159 Zuschauern im Max-Morlock-Stadion. Kevin Ehlers verkürzte nach einem Freistoß von Sven Köhler (40.) für die Niedersachsen, die gut im Spiel waren. In der Nachspielzeit sah Torschütze Ehlers nach einem Foul die Gelb-Rote Karte.

Miroslav Klose musste am Spielfeldrand bis zum Ende um den knappen Sieg bangen.
Miroslav Klose musste am Spielfeldrand bis zum Ende um den knappen Sieg bangen. Bild: Daniel Löb/dpa
Miroslav Klose musste am Spielfeldrand bis zum Ende um den knappen Sieg bangen.
Miroslav Klose musste am Spielfeldrand bis zum Ende um den knappen Sieg bangen. Bild: Daniel Löb/dpa

Klose muss am Spielfeldrand zittern

Für die Klose-Elf war es ein Arbeitssieg, aber einer mit spielerischen Glanzpunkten bei den Toren. Das 1:0 war von hinten bis vorne klasse heraus gespielt. Zoma vollendete mit einem Volleyschuss. Ausgangspunkt vor dem 2:0 war eine Balleroberung von Außenverteidiger Berkay Yilmaz. Über Zoma kam der Ball zu Becker, der im Strafraum erfolgreich abschloss. 

In den Zweikämpfen ging es zur Sache, hier von Nürnbergs Adam Markhiev (l) mit gestrecktem Bein gegen Sven Köhler.
In den Zweikämpfen ging es zur Sache, hier von Nürnbergs Adam Markhiev (l) mit gestrecktem Bein gegen Sven Köhler. Bild: Daniel Löb/dpa
In den Zweikämpfen ging es zur Sache, hier von Nürnbergs Adam Markhiev (l) mit gestrecktem Bein gegen Sven Köhler.
In den Zweikämpfen ging es zur Sache, hier von Nürnbergs Adam Markhiev (l) mit gestrecktem Bein gegen Sven Köhler. Bild: Daniel Löb/dpa

Braunschweig, das schon nach sechs Minuten Mehmet Aydin mit einer Oberschenkelverletzung verlor, fehlte die Durchschlagskraft. Das Tor fiel nach einer Standardsituation. Nürnbergs Tim Drexler verpasste nach einer Ecke bei einem zu hoch platzierten Kopfball das vorentscheidende 3:1 (63.). (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
31.10.2025
5 min.
Zum Feiertag einkaufen im Erzgebirge: Lohnt sich ein Trip nach Tschechien?
Potucky gilt als beliebtes Ziel für einen kurzen Abstecher über die Grenze nach Tschechien.
Tanken, essen, bummeln und Schnäppchen kaufen: Viele Sachsen nutzen den Reformationstag für einen Abstecher über die Grenze. „Freie Presse“ hat einige Tipps für echte Sparfüchse. Doch Vorsicht: Der Ausflug könnte teuer enden.
Patrick Herrl und Niko Mutschmann
17:52 Uhr
4 min.
Heidi Klum als monströse Medusa - Tom zu Stein erstarrt
Klum erscheint als Medusa, ihr Mann als versteinerter griechischer Soldat.
In diesem Jahr wollte Heidi Klum auf ihrer traditionellen Halloween-Party in New York ein besonders hässliches Kostüm präsentieren. Es scheint ihr gelungen.
Holger Mehlig, dpa
26.10.2025
2 min.
Klose jubelt mit Nürnberg über späten Punkt in Lautern
Durfte am Ende über einen Punkt in Kaiserslautern jubeln: Miroslav Klose
Der 1. FC Nürnberg verschießt in Kaiserslautern einen Elfmeter - und verwandelt einen, als das Spiel fast schon vorbei ist. Dabei gab es offenbar eine technische Panne.
19.10.2025
2 min.
Später Gäste-Ausgleich: Nürnberg und Kiel mit Remis
Kiel-Kapitän Steven Skrzybski (links) und Pape Demba Diop von Nürnberg kämpfen um den Ball.
Lange sieht es in Nürnberg nach einem Heimsieg aus. Weil der "Club" aber etliche Chancen verpatzt, wird er am Ende von Kiel bestraft.
30.10.2025
4 min.
„Es ist einsam geworden“: Tage von einem der letzten Dorfläden im Erzgebirge sind gezählt
Bärbel und Matthias Mäke in ihrem Dorfladen. Spätestens Ende kommenden Jahres soll Schluss sein.
Bärbel Mäke will spätestens Ende 2026 ihren Tante-Emma-Laden in Heidersdorf schließen. Sie ist eine Frau, die Geselligkeit mag, die für ihre Kunden da sein möchte. Doch es kommen immer weniger.
Georg Müller
17:48 Uhr
2 min.
Polizei: 30 Festnahmen bei Hochrisiko-Spiel in Berlin
Fußballfans verließen das Olympiastadion nach dem Spiel der Hertha gegen Dynamo Dresden unter den kritischen Blicken etlicher Polizisten.
Vor dem Spiel Hertha BSC gegen Dynamo Dresden war die Stimmung gereizt. Nach dem Sieg der Berliner blieb es nach Einschätzung der Polizei dagegen ruhig.
Mehr Artikel