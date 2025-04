Kloses Ziel: "Irgendwann mal Champions-League-Verein"

Miroslav Klose und der 1. FC Nürnberg: Diese Verbindung passt. Wo will der frühere Weltklassestürmer einmal hin?

Nürnberg.

Der Weg des Trainers Miroslav Klose (46) soll einmal in die Königsklasse des Fußballs führen. "Klar würde ich irgendwann mal einen Champions-League-Verein trainieren, das wäre super. Ich würde lügen, wenn es nicht ein Ziel wäre", sagte der Weltmeister von 2014 und Trainer des Zweitligisten 1. FC Nürnberg in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur.

"Aber ob das in drei, fünf oder zehn Jahren der Fall sein wird? Ich weiß, dass ich meinen Weg gehen werde. Aber ich habe schon mehrfach betont, dass es zwischen dem FCN und mir sehr gut passt", sagte Klose weiter.

Wie lange noch 2. Bundesliga?

Der WM-Rekordtorschütze trainiert seit dem Sommer den 1. FC Nürnberg. Vor dem Neustart nach der Länderspielpause liegen die Franken nur vier Punkte von Relegationsrang drei entfernt. Wie viel geht da noch im Endspurt?

"Weiß ich nicht", antwortete Klose lachend auf die Frage, wie lange er mit dem Club noch in der 2. Bundesliga spielen werde. "Unser Ziel vor der Saison war, eine ruhige Saison zu spielen. Und die ist jetzt mehr als ruhig."

"Ich falle jeden Abend tot ins Bett"

Klose ist nach Stationen beim DFB (Assistent), FC Bayern (B-Junioren und Assistent) und SCR Altach in Österreich, wo er nach neun Monaten wieder gehen musste, ein noch vergleichsweise junger Profitrainer. "Ja, und ich habe noch Zeit", sagte der 137-malige Nationalspieler. "Ich bin frisch und fühle mich gut. Ich bin als Trainer hier unheimlich glücklich."

Im Sommer wollten die Verantwortlichen dafür sorgen, "dass der Spaß nach Nürnberg zurückkehrt und die Fans das auch honorieren. Das war viel Arbeit und ist immer noch viel Arbeit", sagte Klose. "Ich falle zwar jeden Abend tot ins Bett (lacht), aber ich kann gar nicht beschreiben, wie viel Spaß es macht."

Klose hat im vergangenen Sommer einen Zweijahresvertrag in Nürnberg unterschrieben. Der frühere Weltklassestürmer, der in seiner aktiven Profi-Karriere für den 1. FC Kaiserslautern, Werder Bremen, Bayern München und Lazio Rom spielte, imponiert in Franken mit der Weiterentwicklung junger Spieler. (dpa)