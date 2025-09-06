Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Kölner Stadion für Nordirland-Spiel noch nicht ausverkauft

Das erste Heimspiel in der WM-Qualifikation gegen Nordirland ist noch nicht ausverkauft (Archivbild).
Das erste Heimspiel in der WM-Qualifikation gegen Nordirland ist noch nicht ausverkauft (Archivbild).
Fußball
Kölner Stadion für Nordirland-Spiel noch nicht ausverkauft
Für das WM-Qualifikationsspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Nordirland in Köln sind noch Tickets erhältlich. Was Fans beim ersten Heimspiel in der WM-Saison erwartet.

Köln.

Nach dem Fehlstart der Fußball-Nationalmannschaft in die WM-Qualifikation ist die zweite Partie am Sonntag (20.45 Uhr/RTL) in Köln gegen Nordirland bislang nicht ausverkauft. Wie der Deutsche Fußball-Bund am Samstagvormittag auf Anfrage mitteilte, wurden bislang 40.000 Tickets abgesetzt. 5.000 Karten waren noch verfügbar. 

Im Ticketshop auf der DFB-Homepage waren vor allem Karten der Kategorie 1 und 2 (95 - 127,65 Euro) noch zu haben. Für die Kategorien 3 und 4 (50 - 72,15 Euro) gab es nur noch einige Restkarten zu erwerben. Nicht nur online gibt es Tickets, am Spieltag selbst öffnet eine Abendkasse am Stadion um 18.45 Uhr. 2.300 Fans aus Nordirland werden in der Kölner Arena ihr Team unterstützen. 

Die Partie gegen die Nordiren ist das erste Heimspiel für die Auswahl von Julian Nagelsmann in die WM-Saison. Zum Auftakt hatte es am Donnerstag in Bratislava nach sehr schwacher Leistung ein 0:2 gegen die Slowakei gegeben.

Ehrung für Hummels

Vor dem Spiel in Köln wird Ex-Weltmeister Mats Hummels vom DFB für seine Länderspielkarriere geehrt. Die für nach der Partie geplante Auszeichnung von Florian Wirtz für seinen Sieg bei der Journalisten-Wahl zum Fußballer des Jahres wird hingegen auf den 10. Oktober verschoben, wie der DFB mitteilte. Dann spielt die DFB-Elf in Sinsheim gegen Luxemburg. 

Am 17. November folgt in Leipzig gegen die Slowakei der letzte Auftritt des Jahres vor Heimfans. Die beiden verbliebenen Auswärtsspiele in der WM-Qualifikation finden am 13. Oktober in Belfast gegen Nordirland und am 14. November in Luxemburg statt. 

Für den Fall der direkten Qualifikation für die WM-Endrunde 2026 in den USA, Mexiko und Kanada als Gruppensieger sind zudem schon Testspiele am 30. März in Stuttgart gegen die Elfenbeinküste und kurz vor dem geplanten Abflug nach Amerika am 31. Mai in Mainz gegen Finnland vereinbart. (dpa)

