Königsdörffer-Wechsel vom HSV nach Nizza geplatzt

Drei Jahre ist Ransford Königsdörfer beim Hamburger SV. Jetzt zieht es ihn nach Frankreich. Doch das klappt nicht.

Hamburg. Der geplante Wechsel des Angreifers Ransford Königsdörffer vom Fußball-Bundesligist Hamburger SV zum französischen Verein OGC Nizza ist geplatzt. Der 23-Jährige hat den medizinischen Test nicht bestanden. Der potenzielle neue Club hatte "gesundheitliche Bedenken", wie der HSV schrieb. Zuvor hatten auf seiner Internetseite der Sender RMC Sport sowie "Nice Matin" über Probleme bei den Untersuchungen berichtet.

"Diese Entwicklung haben wir nicht erwartet, insbesondere aufgrund der Tatsache, dass Ransi in seiner dreijährigen Vertragslaufzeit beim HSV insgesamt lediglich zwei Spiele mit muskulären Problemen verpasst hat", sagte HSV-Sportvorstand Stefan Kuntz laut Mitteilung. "Wir empfangen ihn bei uns mit offenen Armen und wissen, was wir an ihm haben."

Der schnelle Königsdörffer hatte in der vergangenen Saison mit 14 Toren großen Anteil am Aufstieg der Hamburger. Er war 2022 von Dynamo Dresden zum HSV gekommen. Sein Vertrag läuft noch bis 2026. Auf einen neuen Kontrakt konnte sich der Verein mit dem Spieler nicht einigen. (dpa)