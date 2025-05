Kolo Muani trifft: Juventus Turin erreicht Königsklasse

In einem packenden Finale macht Juventus Turin den Einzug in die Champions League perfekt. Der Gegner am Abend hingegen steigt ab.

Venedig. Juventus Turin hat mit viel Mühe und auch dank eines Treffers des früheren Frankfurters Randal Kolo Muani die Champions League erreicht. Die Alte Dame gewann am 38. und letzten Spieltag mit 3:2 (2:1) beim FC Venedig und verteidigte damit den vierten Platz, der für das Erreichen der Königsklasse notwendig ist. Kenan Yildiz (25. Minute), Kolo Muani (31.) und Manuel Locatelli (73./Foulelfmeter) erzielten die Tore.

Die Meisterschaft sicherte sich der SSC Neapel bereits am Freitagabend vor Inter Mailand. Neben diesen drei Vereinen ist auch Atalanta Bergamo für die Champions League qualifiziert. Die AS Rom sicherte sich mit einem 2:0 beim FC Turin den fünften Platz, der zur Teilnahme in der Europa League berechtigt. Neben dem AC Monza erwischt es im Abstiegskampf auch Venedig und den FC Empoli.

(dpa)