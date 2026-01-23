MENÜ
  • Kombinierer aus dem Erzgebirge bleibt seiner Sportart treu: „Ich hatte schon eine coole Karriere“

Björn Kircheisen ist weiterhin nah dran an der Nordischen Kombination, wie hier in Oberhof am vergangenen Wochenende. Bild: Robin Seidler
Björn Kircheisen ist weiterhin nah dran an der Nordischen Kombination, wie hier in Oberhof am vergangenen Wochenende. Bild: Robin Seidler
Wintersport
Kombinierer aus dem Erzgebirge bleibt seiner Sportart treu: „Ich hatte schon eine coole Karriere“
Von Robin Seidler
In wenigen Wochen beginnen die Olympischen Winterspiele in Italien. „Freie Presse“ blickt 20 Jahre zurück – auf Olympia 2006 in Turin und spricht mit Startern aus der Region. Folge 4: Björn Kircheisen – der mit dem Team der Nordischen Kombination die Silbermedaille gewann.

Er gehörte vor 20 Jahren auch zu den sächsischen Wintersportlern, die bei den Olympischen Spielen in Turin Edelmetall gewannen: Björn Kircheisen holte in der Nordischen Kombination mit der deutschen Team-Staffel die Silbermedaille. Beim Weltcup in Oberhof war er wieder bei den deutschen Kombinierern zu finden. „Ich betreue die Athleten des...
