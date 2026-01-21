Kombiniererin Nathalie Armbruster bei Olympia zum Zuschauen verdammt: „Für mich ist ein Kindheitstraum geplatzt“

Wintersport
Große Tradition, ungewisse Zukunft. Die Nordische Kombination kämpft um ihren Platz im olympischen Programm. Warum stehen die Frauen vor einer Zwangspause, während die Männer starten?
Bei den drei Wintersport-Weltcups am vergangenen Wochenende in Oberhof standen die Olympischen Spiele in Italien natürlich im Blickpunkt. Um Normen kämpften noch die Sportler im Rodeln und Skilanglauf – in der Nordischen Kombination allerdings nur die Männer. Während alle anderen so langsam die Tasche für die Spiele in Italien packen...
