  • Kombiniererin Nathalie Armbruster bei Olympia zum Zuschauen verdammt: „Für mich ist ein Kindheitstraum geplatzt“

Nathalie Armbruster bleibt bei Olympia nur die Zuschauerrolle. Bild: Sascha Fromm
Nathalie Armbruster bleibt bei Olympia nur die Zuschauerrolle. Bild: Sascha Fromm
Wintersport
Kombiniererin Nathalie Armbruster bei Olympia zum Zuschauen verdammt: „Für mich ist ein Kindheitstraum geplatzt“
Von Robin Seidler
Große Tradition, ungewisse Zukunft. Die Nordische Kombination kämpft um ihren Platz im olympischen Programm. Warum stehen die Frauen vor einer Zwangspause, während die Männer starten?

Bei den drei Wintersport-Weltcups am vergangenen Wochenende in Oberhof standen die Olympischen Spiele in Italien natürlich im Blickpunkt. Um Normen kämpften noch die Sportler im Rodeln und Skilanglauf – in der Nordischen Kombination allerdings nur die Männer. Während alle anderen so langsam die Tasche für die Spiele in Italien packen...
