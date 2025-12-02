Kommentar zu geplanten Sicherheitsmaßnahmen bei Stadionbesuchen: Zusammen ist besser

Fußball
Seit Wochen protestieren Fußball-Anhänger gegen Szenarien, die aus ihrer Sicht die Fankultur bedrohen.
Sie haben beide das gleiche Ziel. Die Politik will das Polizeiaufgebot in Fußballstadien reduzieren. Das würde zum einen den Steuerzahler entlasten und wäre auch im Sinne der Anhänger, die sich gegen eine oft übertriebene Polizeipräsenz in den Stadien aussprechen und die bei einer Verschärfung der Sicherheitsmaßnahmen die Existenz der...
