  Kommentar zu geplanten Sicherheitsmaßnahmen bei Stadionbesuchen: Zusammen ist besser

Fanproteste Foto: Imago
Fanproteste Foto: Imago
Meinung
Fußball
Kommentar zu geplanten Sicherheitsmaßnahmen bei Stadionbesuchen: Zusammen ist besser
Redakteur
Von Thomas Prenzel
Seit Wochen protestieren Fußball-Anhänger gegen Szenarien, die aus ihrer Sicht die Fankultur bedrohen.

Sie haben beide das gleiche Ziel. Die Politik will das Polizeiaufgebot in Fußballstadien reduzieren. Das würde zum einen den Steuerzahler entlasten und wäre auch im Sinne der Anhänger, die sich gegen eine oft übertriebene Polizeipräsenz in den Stadien aussprechen und die bei einer Verschärfung der Sicherheitsmaßnahmen die Existenz der...
