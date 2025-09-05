Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Kommentar zur Niederlage der deutschen Fußballer in der Slowakei: Jetzt holt doch endlich den Klopp!

Die deutschen Nationalspieler schleichen nach der 0:2-Niederlage in der Slowakei vom Platz.
Die deutschen Nationalspieler schleichen nach der 0:2-Niederlage in der Slowakei vom Platz. Bild: Imago
Die deutschen Nationalspieler schleichen nach der 0:2-Niederlage in der Slowakei vom Platz.
Die deutschen Nationalspieler schleichen nach der 0:2-Niederlage in der Slowakei vom Platz. Bild: Imago
Meinung
Fußball
Kommentar zur Niederlage der deutschen Fußballer in der Slowakei: Jetzt holt doch endlich den Klopp!
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine Trainerdiskussion anzufangen, ist nach einer peinlichen Niederlage immer der einfachste Weg. Im Fall der DFB-Elf ist es aber eine, die längst fällig ist, sagt Sportredakteur Thomas Reibetanz.

Jetzt ist dann auch mal gut mit dem Schmierentheater. Jürgen Klopp ist kein Fußballfunktionär. Jürgen Klopp ist Fußballtrainer. Und zwar der beste. Jürgen Klopp ist einer, der dir mit einem einzigen tiefen Blick in die Augen ein Schweineschnitzel ohne Beilagen für 50 Euro verkaufen kann, obwohl du nur ein stilles Wasser für einsfuffzig...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:47 Uhr
6 min.
Kölner Krisen-Klausur: Nagelsmann reagiert auf Quali-Pleite
Julian Nagelsmann muss nach der Niederlage in der Slowakei schnell Antworten finden.
Emotion statt Qualität! Nach dem Fehlstart in die WM-Qualifikation fordert der Bundestrainer ein Umdenken. Was Kimmich und Völler zu der Krise sagen – und was das für das Nordirland-Spiel bedeutet.
Arne Richter und Klaus Bergmann, dpa
17:59 Uhr
2 min.
Kölner Stadion für Nordirland-Spiel noch nicht ausverkauft
Das erste Heimspiel in der WM-Qualifikation gegen Nordirland ist noch nicht ausverkauft (Archivbild).
Für das WM-Qualifikationsspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Nordirland in Köln sind noch Tickets erhältlich. Was Fans beim ersten Heimspiel in der WM-Saison erwartet.
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
05.09.2025
2 min.
Chemnitz: Wichtige Verbindung zur A 72 für eine Woche dicht
Die Kalkstraße wird wegen letzter Prüfarbeiten an der Brücke gesperrt.
Die Kalkstraße ist von Montag bis Freitag voll gesperrt. Der Grund sind Prüfungen an der Brücke des Premiumradwegs und eine Fahrbahnsanierung.
Erik Anke
10:18 Uhr
3 min.
Pressestimmen nach 0:2: "Deutschland zum Schweigen gebracht"
Bundestrainer Julian Nagelsmann schreibt mit dem 0:2 in der Slowakei ungewollt DFB-Geschichte.
Bei der historischen Niederlage in der Slowakei gibt die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ein miserables Bild ab. Das spiegelt sich auch in den internationalen Pressestimmen wider.
17:47 Uhr
2 min.
Hunderte bei Christopher Street Day in Freiberg und Zittau
Unter dem Motto "Vielfalt verteidigen! Glitzer gegen Hass!" haben rund 500 Menschen in Freiberg den zweiten Christopher Street Day der Stadt gefeiert.
Beim CSD in Freiberg feierten rund 500 Menschen. Eine Gegendemo hatte 90 Teilnehmer. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen verfassungswidriger Kennzeichen ein. In Zittau feierten rund 460 Menschen.
Mehr Artikel