Kompany glaubt an Bayerns Champions-League-Chancen

Sieben Spiele, sieben Siege: Trotz kurzer Pause überrascht der FC Bayern sogar den Trainer. Der Run soll fortgesetzt werden - vor allem in der Königsklasse.

München. Trainer Vincent Kompany zählt seinen FC Bayern nicht nur wegen des erfolgreichen Auftakts gegen Club-Weltmeister FC Chelsea zu den Mitanwärtern auf den Gesamtsieg in der Champions League. "Ich habe auch letzte Saison gesagt, dass wir um den Titel mitspielen können. Und wenn ich noch zehn Jahre hier bin, werde ich das auch zehn Jahre immer wiederholen. Das ist die Basis für einen Bayern-Trainer. Da brauchen wir nicht drum herumreden", sagte der Belgier im Sky-Interview: "Jeden Wettbewerb, in dem wir antreten, wollen wir gewinnen."

Zur Realität gehöre aber auch, "dass die Champions League sehr schwierig zu gewinnen ist", betonte Kompany. Der 39-Jährige veranschaulichte: "Manuel Neuer oder Thomas Müller – die haben hier 20 Jahre gespielt gefühlt und haben die Champions League in dieser Zeit zweimal gewonnen. Das ist unglaublich. Aber das heißt trotzdem, dass du es 18 Mal nicht geschafft hast."

Kompany: Gegen die Regeln der Sportwissenschaft

Dass die Bayern nach der sehr kurzen Sommerpause wegen der Club-WM in den USA mit sieben Siegen aus den ersten sieben Pflichtspielen gestartet sind, überrascht auch den Coach ein wenig. "Wir hatten kaum Urlaub und auch kaum Vorbereitung. Sportwissenschaftlich haben wir also sehr viele Dinge gemacht, die man nicht machen sollte", sagte Kompany: "Ich weiß nicht, woran es liegt mit dem wenigen Urlaub und der kurzen Vorbereitung, aber wir sind gerade auf dem richtigen Weg und wollen da natürlich weitermachen." (dpa)