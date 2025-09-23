Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Kompany glaubt an Bayerns Champions-League-Chancen

Vincent Kompany sieht gute Chancen des FC Bayern auf den Champions-League-Coup.
Vincent Kompany sieht gute Chancen des FC Bayern auf den Champions-League-Coup. Bild: Uwe Anspach/dpa
Vincent Kompany sieht gute Chancen des FC Bayern auf den Champions-League-Coup.
Vincent Kompany sieht gute Chancen des FC Bayern auf den Champions-League-Coup. Bild: Uwe Anspach/dpa
1. Bundesliga
Kompany glaubt an Bayerns Champions-League-Chancen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sieben Spiele, sieben Siege: Trotz kurzer Pause überrascht der FC Bayern sogar den Trainer. Der Run soll fortgesetzt werden - vor allem in der Königsklasse.

München.

Trainer Vincent Kompany zählt seinen FC Bayern nicht nur wegen des erfolgreichen Auftakts gegen Club-Weltmeister FC Chelsea zu den Mitanwärtern auf den Gesamtsieg in der Champions League. "Ich habe auch letzte Saison gesagt, dass wir um den Titel mitspielen können. Und wenn ich noch zehn Jahre hier bin, werde ich das auch zehn Jahre immer wiederholen. Das ist die Basis für einen Bayern-Trainer. Da brauchen wir nicht drum herumreden", sagte der Belgier im Sky-Interview: "Jeden Wettbewerb, in dem wir antreten, wollen wir gewinnen."

Zur Realität gehöre aber auch, "dass die Champions League sehr schwierig zu gewinnen ist", betonte Kompany. Der 39-Jährige veranschaulichte: "Manuel Neuer oder Thomas Müller – die haben hier 20 Jahre gespielt gefühlt und haben die Champions League in dieser Zeit zweimal gewonnen. Das ist unglaublich. Aber das heißt trotzdem, dass du es 18 Mal nicht geschafft hast."

Kompany: Gegen die Regeln der Sportwissenschaft

Dass die Bayern nach der sehr kurzen Sommerpause wegen der Club-WM in den USA mit sieben Siegen aus den ersten sieben Pflichtspielen gestartet sind, überrascht auch den Coach ein wenig. "Wir hatten kaum Urlaub und auch kaum Vorbereitung. Sportwissenschaftlich haben wir also sehr viele Dinge gemacht, die man nicht machen sollte", sagte Kompany: "Ich weiß nicht, woran es liegt mit dem wenigen Urlaub und der kurzen Vorbereitung, aber wir sind gerade auf dem richtigen Weg und wollen da natürlich weitermachen." (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
12:08 Uhr
4 min.
Kompanys Bayern-Fixpunkt: Kimmichs 300. Spiel mit Rekord
Dreh- und Angelpunkt im Bayern-Spiel: Joshua Kimmich.
Ein Selbstläufer? "Nein", sagt Sportvorstand Eberl vor Werder Bremen. Überheblich gehen die Bayern nach ihrem Topstart nicht ins einzige Wiesn-Heimspiel. Ein Jubilar hat sogar etwas Historisches vor.
Klaus Bergmann, dpa
11:33 Uhr
3 min.
Kompany sieht Neuer in der "Sonnen"-Phase: Null Druck mehr
Manuel Neuer führt die Bayern als Torwart und Kapitän an.
Bei der Partie Hoffenheim gegen Bayern kommt es auch zum Torhüter-Duell Baumann gegen Neuer. Trainer Kompany sieht seinen Kapitän in der Spätphase der Karriere in einer Luxus-Situation.
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
27.09.2025
1 min.
Nur kein Übermut: RB Leipzig zu Gast beim VfL Wolfsburg
So wie zum Ende der vergangenen Saison will RB Leipzig auch diesmal in Wolfsburg jubeln. (Archivbild)
RB Leipzig zu Gast beim VfL Wolfsburg - eigentlich eine dankbare Aufgabe. Doch noch sind die Sachsen nicht gefestigt, müssen sich jeden Erfolg hart erarbeiten.
27.09.2025
2 min.
Film ab für den "Schlingel" - Festival bietet neun Premieren
Das internationale Kinderfilmfestival "Schlingel" feiert dieses Jahr 30. Jubiläum. (Symbolbild)
Das Kinderfilmfestival "Schlingel" feiert 30. Jubiläum. Dazu stehen in den nächsten Tagen mehr als 200 Filme auf dem Programm - einige werden zum allerersten Mal öffentlich gezeigt.
Mehr Artikel