Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Kompany-Ratschlag an Teenie Karl - und an Nagelsmann?

Darf er wieder spielen - und jubeln? Bayern-Talent Lennart Karl.
Darf er wieder spielen - und jubeln? Bayern-Talent Lennart Karl. Bild: Sven Hoppe/dpa
Will die Siegesserie fortsetzen: Bayern-Trainer Vincent Kompany.
Will die Siegesserie fortsetzen: Bayern-Trainer Vincent Kompany. Bild: Sven Hoppe/dpa
Sportvorstand Max Eberl kehrt mit dem FC Bayern an seine frühere Wirkungsstätte zurück.
Sportvorstand Max Eberl kehrt mit dem FC Bayern an seine frühere Wirkungsstätte zurück. Bild: Sven Hoppe/dpa
Darf er wieder spielen - und jubeln? Bayern-Talent Lennart Karl.
Darf er wieder spielen - und jubeln? Bayern-Talent Lennart Karl. Bild: Sven Hoppe/dpa
Will die Siegesserie fortsetzen: Bayern-Trainer Vincent Kompany.
Will die Siegesserie fortsetzen: Bayern-Trainer Vincent Kompany. Bild: Sven Hoppe/dpa
Sportvorstand Max Eberl kehrt mit dem FC Bayern an seine frühere Wirkungsstätte zurück.
Sportvorstand Max Eberl kehrt mit dem FC Bayern an seine frühere Wirkungsstätte zurück. Bild: Sven Hoppe/dpa
1. Bundesliga
Kompany-Ratschlag an Teenie Karl - und an Nagelsmann?
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach seinem Traumtor in der Champions League hofft der 17-jährige Lennart Karl auf die nächsten Bundesliga-Minuten. Trainer Vincent Kompany sagt, was er erwartet.

München.

Bayern-Teenager Lennart Karl zur Fußball-WM? Trainer Vincent Kompany hat eine klare Vorstellung, wie es mit der Karriere des Münchner Traum-Torschützen aus der Champions League weitergeht. "Wenn man bei Bayern gut spielt, dann kann immer ein Bonus dazukommen. Aber der Fokus muss erst mal hier sein, dass er hier seine Leistung bringt und hier lernt und besser wird", sagte der Coach des deutschen Fußball-Rekordmeisters. 

Karl auch gegen Gladbach dabei?

Ob Karl, der beim 4:0-Erfolg der Münchner in der Königsklasse mit einem Traumtor die 1:0-Führung gegen den FC Brügge erzielte, auch am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach auflaufen darf, ließ Kompany offen. Was er vom 17-Jährigen sehen will, dagegen nicht. "Fokus auf Training, Fokus auf seine Minuten und dass er in seinen Minuten zeigt, dass er Spaß und Qualitäten hat", sagte der 39-Jährige.

"Jetzt muss er genießen", riet ihm Kompany, der einst mit 17 Jahren in der belgischen Nationalmannschaft debütierte. Junge Spieler hätten keinen Druck, deshalb sei diese Zeit "sehr wichtig, dass man das Positive vom Fußball" aufsage. Jetzt sei der Hype groß, aber "wenn er drei-, viermal nicht gut spielt und keine Tore schießt, dann kommt Drama".

Will die Siegesserie fortsetzen: Bayern-Trainer Vincent Kompany.
Will die Siegesserie fortsetzen: Bayern-Trainer Vincent Kompany. Bild: Sven Hoppe/dpa
Will die Siegesserie fortsetzen: Bayern-Trainer Vincent Kompany.
Will die Siegesserie fortsetzen: Bayern-Trainer Vincent Kompany. Bild: Sven Hoppe/dpa

Kompany: Nagelsmann muss schwierige Entscheidungen treffen

Der Hype um Karl nach seinem erst neunten Pflichtspiel für die Bayern-Profis war gleich so groß, dass es Fragen nach den WM-Chancen des Offensivspielers gab. Kompany will sich da nicht einmischen. "Ich habe Respekt natürlich für Herrn Nagelsmann, der muss schon so viele schwierige Entscheidungen treffen. Der braucht nicht meine Meinung noch mal dazu, wie er seine Kader aufstellen muss", sagte der Münchner Coach. "Mein Fokus als Bayern-Trainer ist, dass Lennart erst mal ein Bayern-Erfolg wird." 

Das liege aber vor allem in der Verantwortung von Karl selbst, sagte Kompany. Als Spieler müsse er versuchen, besser und besser zu werden. "Das geht nicht, wenn man jetzt schon zu weit denkt", sagte der Coach. 

Eberl: Das ist der Talente-Plan

Sportvorstand Max Eberl steckte noch einmal den Plan mit den Talenten ab. "Wir haben uns im Sommer entschieden, den Fokus auf Talente zu legen und Wisdom Mike, Lennart Karl und Cassiano Kiala die Chance geben zu wollen. Lennart hat es gegen Brügge sehr gut gemacht. Er muss aber auch weiter arbeiten", sagte Eberl. "Es ist klar, dass wir auf den Campus bauen wollen. Der Campus hat schon einen sehr guten Job gemacht."

Sportvorstand Max Eberl kehrt mit dem FC Bayern an seine frühere Wirkungsstätte zurück.
Sportvorstand Max Eberl kehrt mit dem FC Bayern an seine frühere Wirkungsstätte zurück. Bild: Sven Hoppe/dpa
Sportvorstand Max Eberl kehrt mit dem FC Bayern an seine frühere Wirkungsstätte zurück.
Sportvorstand Max Eberl kehrt mit dem FC Bayern an seine frühere Wirkungsstätte zurück. Bild: Sven Hoppe/dpa

(dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
24.10.2025
4 min.
Überraschung im Bayern-Tor - Eberl: "Das Spiel des Jahres"
Jonas Urbig (r) darf gegen Gladbach statt Manuel Neuer (l) im Tor ran.
Zum Start in die rheinische Woche bekommt Manuel Neuer beim FC Bayern eine Pause. Sportvorstand Max Eberl spricht bei der Gladbach-Rückkehr über eine Herzensangelegenheit - und über turbulente Zeiten.
Christian Kunz und Klaus Bergmann, dpa
21.10.2025
5 min.
"Der Boss bleibt": Neuer Kompany-Vertrag vor Belgien-Duell
Bayern und Kompany - das passt. Der Coach beim Abschlusstraining.
Vincent Kompany ist der Motor des aktuellen Bayern-Laufs. Das Spiel gegen den FC Brügge ist ein spezielles für den Trainer. Davor gibt es ein Geschenk: Sein Vertrag wird bis 2029 verlängert.
Klaus Bergmann und Christian Kunz, dpa
10:07 Uhr
1 min.
DFB-Frauen ohne Dallmann nach Frankreich
Linda Dallmann: Auch kein Einsatz im Rückspiel gegen Frankreich
Münchens Linda Dallmann musste zuletzt mächtig um ihren Platz im Fußball-Nationalteam kämpfen. Jetzt fällt sie auch noch aus gesundheitlichen Gründen aus.
10:15 Uhr
2 min.
Deutsch-Tschechische Kulturtage in Dresden
Der Dresdner Kulturpalast in eine Spielstätte für die Deutsch-Tschechischen Kulturtage vom 30. Oktober bis 16. November. (Archivbild)
Konzerte, Lesungen, Puppentheater: Bei den Deutsch-Tschechischen Kulturtagen steht Vielfalt auf dem Programm.
15:48 Uhr
2 min.
Schneefall sorgt im Erzgebirge für Behinderungen
Rund um den Fichtelberg kam es zu Verkehrsbehinderungen. Autos blieben liegen.
In der Kammlagen hat es am Sonntag zum Teil Schneesturm gegeben. Der Wintereinbruch überraschte auch Autofahrer.
Kjell Riedel und André März
Von Grit Baldauf
2 min.
26.10.2025
2 min.
Kommentar zur Freiberger-OB-Wahl: Ein Sieg – und eine Bewährungsprobe
Meinung
Redakteur
Wahlaufsteller zur Wahl eines neuen Oberbürgermeisters der Stadt Freiberg.
Freiberg hat gewählt: Philipp Preißler hat das Ergebnis aus dem ersten Wahlgang nochmals verbessert. Nun muss er zeigen, wie er die Herausforderungen für die Stadt und die Verwaltung meistert.
Grit Baldauf
Mehr Artikel