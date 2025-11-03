Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Kompany rühmt Enrique für "Revolutionäres" in Paris

Vincent Kompany will das Duell in Paris gewinnen.
Vincent Kompany will das Duell in Paris gewinnen. Bild: Franck Fife/AFP/dpa
Vincent Kompany freut sich auf das Duell mit Paris und Kollege Luis Enrique.
Vincent Kompany freut sich auf das Duell mit Paris und Kollege Luis Enrique. Bild: Franck Fife/AFP/dpa
Für Manuel Neuer geht es beim Kräftemessen mit Paris auch um "ein Riesenprestige".
Für Manuel Neuer geht es beim Kräftemessen mit Paris auch um "ein Riesenprestige". Bild: Franck Fife/AFP/dpa
Vincent Kompany will das Duell in Paris gewinnen.
Vincent Kompany will das Duell in Paris gewinnen. Bild: Franck Fife/AFP/dpa
Vincent Kompany freut sich auf das Duell mit Paris und Kollege Luis Enrique.
Vincent Kompany freut sich auf das Duell mit Paris und Kollege Luis Enrique. Bild: Franck Fife/AFP/dpa
Für Manuel Neuer geht es beim Kräftemessen mit Paris auch um "ein Riesenprestige".
Für Manuel Neuer geht es beim Kräftemessen mit Paris auch um "ein Riesenprestige". Bild: Franck Fife/AFP/dpa
Fußball
Kompany rühmt Enrique für "Revolutionäres" in Paris
Vor dem Gigantenduell mit Paris Saint-Germain spricht Bayern-Coach Kompany über den Coach des Königsklassen-Gewinners. Er preist die Arbeit des Spaniers, den er aber natürlich besiegen will.

Paris.

Bayern-Coach Vincent Kompany hat die Arbeit seines Trainer-Kollegen Luis Enrique beim Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain vor dem direkten Duell der beiden Topteams gerühmt. Der Spanier habe etwas "Revolutionäres" bei Frankreichs Fußball-Topclub vollbracht. 

"Man unterschätzt, PSG war ein Verein mit den allergrößten Stars der Welt", sagte Kompany mit Blick auf Weltklassespieler wie Lionel Messi, Neymar oder Kylian Mbappé. Mit den extrem teuren Stars gewann PSG nie die Königsklasse.

Enrique (55) setzte dagegen nicht auf den Einzelnen, als er 2023 in Paris anfing, sondern auf das Kollektiv. "Er kam und hatte eine Idee. Das Gesamtpaket, das er hierher gebracht hat, ist nicht zu unterschätzen. Eine so große Änderung durchzuziehen, war nicht einfach. Er hat auch viel Kritik abbekommen hier", sagte Kompany bei der Pressekonferenz im Stade des Frances. 

Kompany will Paris als Sieger verlassen 

Der Gewinn der Champions League mit Paris in der vergangenen Saison sei darum eine schöne Geschichte. "Und trotzdem möchte ich gewinnen", sagte Kompany mit Blick auf Dienstagabend (21.00 Uhr).

Es sei zwar nur ein Vorrundenspiel, aber ein extrem großes. "Wer gewinnt, hat einen großen Schritt gemacht in die Top 8. Und das Prestige gehört auch dazu", sagte Kompany. Beide Teams sind mit jeweils neun Punkten gestartet.

Für Manuel Neuer geht es beim Kräftemessen mit Paris auch um "ein Riesenprestige".
Für Manuel Neuer geht es beim Kräftemessen mit Paris auch um "ein Riesenprestige". Bild: Franck Fife/AFP/dpa
Für Manuel Neuer geht es beim Kräftemessen mit Paris auch um "ein Riesenprestige".
Für Manuel Neuer geht es beim Kräftemessen mit Paris auch um "ein Riesenprestige". Bild: Franck Fife/AFP/dpa

Neuer: Wir haben uns entwickelt

Kapitän Manuel Neuer sprach sogar von "einem Riesenprestige" bei dem Gigantentreffen. "Auch weil wir bei der Club-WM im Sommer rausgeflogen sind gegen PSG", sagte der 39 Jahre alte Torwart. "Wir sind seitdem ein paar Schritte nach vorn gegangen, haben uns entwickelt", sagte Neuer mit Blick auf die 15 gewonnenen Pflichtspiele in dieser Saison. 

Die Bayern wollen auch im Prinzenpark die Siegesserie fortsetzen oder mindestens weiter ungeschlagen bleiben. "Es ist sehr schön, gegen eine starke Mannschaft anzutreten, gerade wie wir im Flow sind", sagte Neuer. (dpa)

