Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Kompany sieht Neuer in der "Sonnen"-Phase: Null Druck mehr

Manuel Neuer führt die Bayern als Torwart und Kapitän an.
Manuel Neuer führt die Bayern als Torwart und Kapitän an. Bild: Tom Weller/dpa
Manuel Neuer führt die Bayern als Torwart und Kapitän an.
Manuel Neuer führt die Bayern als Torwart und Kapitän an. Bild: Tom Weller/dpa
1. Bundesliga
Kompany sieht Neuer in der "Sonnen"-Phase: Null Druck mehr
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei der Partie Hoffenheim gegen Bayern kommt es auch zum Torhüter-Duell Baumann gegen Neuer. Trainer Kompany sieht seinen Kapitän in der Spätphase der Karriere in einer Luxus-Situation.

München.

Vincent Kompany sieht Deutschlands Rekordtorhüter Manuel Neuer in dessen Spätphase der Fußball-Karriere in einer echten Luxussituation. "Für mich hat Manu null Druck", sagte der Belgier vor dem reizvollen Vergleich zwischen dem 39 Jahre alten Neuer und der aktuellen Nummer eins der deutschen Nationalmannschaft, Oliver Baumann (35), am Samstag (15.30 Uhr) beim Bundesliga-Gastspiel des FC Bayern München bei der TSG Hoffenheim. 

"Man hat keinen Druck ganz am Anfang seiner Karriere als junger Spieler. Und Manu jetzt, denn man kann nichts mehr wegnehmen von dem, was er erreicht hat. Man spürt, dass wir einen Spieler haben, der jede Woche zeigen kann, wie gut er ist. Aber ohne den Druck, dass er es noch beweisen muss", sagte Kompany.

"Irgendwann ist das die Sonne, in der du lebst"

"Man spürt, dass er viel Lockerheit ausstrahlt. Er hat die Mischung zwischen hundertprozentigem Fokus und trotzdem Lockerheit. Irgendwann ist das diese Sonne, in der du lebst. Und das ist im Moment bei Manu so", ergänzte der Belgier. 

Neuer hat gerade erst beim 3:1 des FC Bayern gegen Club-Weltmeister FC Chelsea mit seinem 100. Sieg in der Champions League einen weiteren Meilenstein erreicht. Trotz seiner Topleistungen beim deutschen Rekordmeister und der ungewissen Zukunft des aktuell verletzten DFB-Stammkeepers Marc-André ter Stegen hatte Neuer eine Rückkehr ins DFB-Tor zuletzt ausgeschlossen. 

Nach dem Highlight gegen Chelsea weiß Kompany derweil um die Gefahren des Auswärtsspiels für den Tabellenführer bei den mit sechs Punkten ebenfalls sehr gut gestarteten Hoffenheimern. "Wir werden das Spiel in der Vorbereitung nicht anders angehen als Chelsea", sagte Kompany. 

Bis Mitte Oktober ohne Stanisic 

Er wird darum wohl auch wenig ändern bei der Aufstellung. Umstellen muss der Münchner Coach allerdings auf der Position des linken Verteidigers, nachdem sich Josip Stanisic gegen Chelsea eine Bänderverletzung am Knie zugezogen hatte. Der Kroate wird erst nach der Länderspielpause Mitte Oktober wieder einsatzfähig sein, berichtete Kompany. 

Gegen Hoffenheim dürfte darum Konrad Laimer von der rechten auf die linke Abwehrseite wechseln. "Konny ist sehr stabil und sehr flexibel. Er hat rechts und links immer geleistet", sagte der Bayern-Coach. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
19.09.2025
4 min.
Mit 90 Jahren: Mit geballter Kraft erhalten Vater und Tochter eine besondere Tradition im Erzgebirge
Annette Rüffer und ihr Vater Gunter Härtel erhalten die Spankorbmanufaktur Gründstädtel.
Vor ein paar Tagen hat Gunter Härtel seinen 90. Geburtstag gefeiert. Gemeinsam mit seiner Tochter sorgt er dafür, dass die Spankorbproduktion in Grünstädtel nicht ausstirbt.
Katja Lippmann-Wagner
13:08 Uhr
6 min.
Uraufführung „Rummelplatz“ in der Kulturhauptstadt: Kaum enden wollender Jubel
Es geht rau und turbulent zu: Thomas Essl als Peter Loose (vorn), Jakob Ewert (Verteidiger), Felix Rohleder (Richter), Thomas Kiechle (Staatsanwalt, hinten von links).
Mit Ludger Vollmers lang erwarteter Opernpremiere nach Werner Bräunigs berühmtem Wismut-Roman begibt sich das Theater in Chemnitz künstlerisch in heimatliche Gefilde. Eine Aufführung, die einer Kulturhauptstadt würdig ist, auch wenn es ein Ärgernis gibt.
Christian Schmidt
19.09.2025
4 min.
Oberschule im Erzgebirge: So beliebt, dass Kinder abgewiesen werden müssen
Englisch-Unterricht in der zehnten Klasse an der Oberschule Westerzgebirge in Bad Schlema.
Dass die Oberschule Westerzgebirge in Bad Schlema Kinder nicht aufgenommen hat, sorgte für Wirbel. Es gibt gute Gründe dafür und auch für die Beliebtheit der Schule.
Heike Mann
17:35 Uhr
4 min.
Bayerns Rekordstart trotz Rotation: Kane gelingt Dreierpack
Garanten für Bayern-Tore: Luis Diaz und Harry Kane.
Bayerns Trainer Kompany rotiert beim Gastspiel bei Hoffenheim kräftig. Doch eine raffinierte Standard-Variante bringt die Münchner zum Oktoberfest-Start auf die Siegerstraße.
Patrick Reichardt, dpa
20:01 Uhr
2 min.
FC Bayern droht nächster Ausfall in der Abwehr
Spielte bis zu seiner Verletzung stark: Minjae Kim.
In der Defensive ist der FC Bayern eher dünn aufgestellt. Nach dem klaren Sieg bei Hoffenheim droht Trainer Kompany ein weiterer Ausfall.
13:04 Uhr
3 min.
Tschechische Bahn verteidigt neues Bistrowagen-Konzept
In der ersten Klasse werden Speisen und Getränke auch am Sitzplatz serviert. (Archivbild)
Der alte "Knödelexpress" zwischen Tschechien und Deutschland lebt in einer modernen Inkarnation fort. Doch wer noch einmal das Original mit roten Sesseln und Kugellampen sehen will, muss sich beeilen.
Mehr Artikel