Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Kompany über Duell mit Pafos: "Gefühl wie bei Club-WM"

Vincent Kompany äußert sich zum Gegner FC Pafos.
Vincent Kompany äußert sich zum Gegner FC Pafos. Bild: Peter Kneffel/dpa
Vincent Kompany äußert sich zum Gegner FC Pafos.
Vincent Kompany äußert sich zum Gegner FC Pafos. Bild: Peter Kneffel/dpa
Fußball
Kompany über Duell mit Pafos: "Gefühl wie bei Club-WM"
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der FC Bayern bekommt es am Dienstag in der Champions League mit einem unbekannten Gegner aus Zypern zu tun. Der Bayern-Trainer findet die Aufgabe spannend.

Limassol.

Bayern-Trainer Vincent Kompany vergleicht das Spiel bei Champions-League-Neuling FC Pafos mit Partien bei der Club-Weltmeisterschaft. "Das ist ein bisschen ein ähnliches Gefühl wie bei der Club-WM, wo man gegen Gegner spielt, die man nicht so oft trifft. Wo man erstmal alles ganz neu einstudieren muss und vorher ganz wenig Informationen hat", sagte der Belgier auf der Pressekonferenz vor dem Aufeinandertreffen bei Zyperns Meister am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video).

Es seien ähnliche Spiele, die auch emotional an der Grenze gespielt werden. "Wir haben bei der Club-WM gesehen, wie viel Emotionen eine Rolle spielt", ergänzte Kompany. Bei der Club-WM hatten die Bayern unter anderem gegen Auckland City, Boca Juniors Buenos Aires und Flamengo gespielt. Die Münchner schieden im Viertelfinale gegen Paris Saint-Germain aus.

Pafos hat sich überraschend erstmals in der Club-Geschichte über die Qualifikationsphase für die Königsklasse qualifiziert, was Kompany "totalen Respekt" bereitet. "Sie haben bis jetzt sieben Spiele gemacht, null verloren. Es waren keine leichten Gegner. Wir wissen, was auf uns zukommt", sagte der frühere Abwehrspieler. Trotzdem habe er volles Vertrauen, dass der deutsche Meister drei Punkte holen wird. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
08:46 Uhr
3 min.
Frost, Sturm und schöne Herbsttage: Mit diesem Wetter-Mix startet Sachsen in den Oktober
Nachts kann es in einigen Lagen Sachsens zu Frost kommen.
Der Oktober steht vor der Tür. Der Start sieht etwas durchwachsen aus. Jedoch könnte es in der zweiten Woche bergauf gehen.
Patrick Hyslop
23.09.2025
2 min.
Kompany glaubt an Bayerns Champions-League-Chancen
Vincent Kompany sieht gute Chancen des FC Bayern auf den Champions-League-Coup.
Sieben Spiele, sieben Siege: Trotz kurzer Pause überrascht der FC Bayern sogar den Trainer. Der Run soll fortgesetzt werden - vor allem in der Königsklasse.
09:01 Uhr
2 min.
IT-System am Flughafen BER könnte bis Sonntag wieder laufen
Fluggästen wird empfohlen, online einzuchecken (Archivbild).
Seit mehr als einer Woche müssen Reisende am Hauptstadtflughafen BER wegen eines Cyberangriffs viel Geduld mitbringen. Jetzt gibt es einen Lichtblick.
29.09.2025
4 min.
„Schlag ins Gesicht“: Schoeller kündigt nach Schließung der Papierfabrik Penig Millionen-Investition in Osnabrück an
Die Papierfabrik Penig ist seit drei Monaten geschlossen. Nun wird bekannt: Schoeller investiert Millionen in den Standort Osnabrück.
Während in das Werk in Osnabrück investiert wird, bleibt die Zukunft der Papierfabrik in Penig ungewiss. Bei den Peniger Mitarbeitern sorgt das für gemischte Gefühle.
Julia Czaja
06:29 Uhr
3 min.
Kompany und die Rotation vor "richtig hektischen" Wochen
Vincent Kompany bei der Pressekonferenz in Zypern.
Wie hoch gewinnt der FC Bayern beim FC Pafos? Und kann man Stars auf Zypern womöglich schonen? Trainer Kompany hat eine eigene Denkweise.
Mehr Artikel