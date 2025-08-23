Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Konfetti und Knalleffekt: Union schlägt Stuttgart

Ilyas Ansah erwischte einen perfekten Saisonstart für Union Berlin.
Ilyas Ansah erwischte einen perfekten Saisonstart für Union Berlin. Bild: Soeren Stache/dpa
Ilyas Ansah erwischte einen perfekten Saisonstart für Union Berlin.
Ilyas Ansah erwischte einen perfekten Saisonstart für Union Berlin. Bild: Soeren Stache/dpa
1. Bundesliga
Konfetti und Knalleffekt: Union schlägt Stuttgart
Arne Richter, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Union Berlin ist auch im siebten Bundesliga-Jahr für Überraschungen gut. Als Abstiegskandidat gehandelt überzeugen die Eisernen gegen Pokalsieger Stuttgart. Ein junger Debütant trumpft richtig auf.

Berlin.

Erst ein bunter Konfettiregen von der Tribüne, dann zwei Tore-Knaller vom neuen Topstürmer: Der 1. FC Union Berlin hat dem VfB Stuttgart nach dem Sommer-Wirbel um Nick Woltemade und der Supercup-Niederlage gegen den FC Bayern zum Ligastart das nächste Ungemach bereitet. 

Die Eisernen setzten sich gegen den DFB-Pokalsieger mit 2:1 (2:0) durch und feierten einen perfekten Start in ihr siebtes Bundesliga-Jahr. Zum Sieggaranten wurde Ilyas Ansah, dem gleich bei seinem Erstliga-Debüt ein Tore-Doppelpack (18./45.+4 Minute) gelang. Stuttgart konnte kurz vor Schluss durch Rückkehrer Tiago Tomás (86.) nur noch verkürzen. 

Die als besonders leidenschaftlich bekannten Union-Fans sorgten für einen ersten Knalleffekt mit ungewollten Konsequenzen. Aus Konfetti-Kanonen ging zum Abschluss einer Choreographie ein Regen an Papierschnipseln im mit 22.012 Zuschauern ausverkauften Stadion an der Alten Försterei nieder. 

Ein Konfettiregen ging kurz nach dem Anpfiff im Stadion an der Alten Försterei nieder.
Ein Konfettiregen ging kurz nach dem Anpfiff im Stadion an der Alten Försterei nieder. Bild: Soeren Stache/dpa
Ein Konfettiregen ging kurz nach dem Anpfiff im Stadion an der Alten Försterei nieder.
Ein Konfettiregen ging kurz nach dem Anpfiff im Stadion an der Alten Försterei nieder. Bild: Soeren Stache/dpa

Der ganze Strafraum vor der Tribüne an der legendären Waldseite war rund um Union-Torwart Frederik Rönnow kunterbunt bedeckt. Schiedsrichter Robert Hartmann musste die Partie kurz nach dem Anpfiff wieder unterbrechen. Mit Laubbläsern wurde der Rasen gesäubert. 

Wenig später war Rönnow schon wieder mittendrin im Geschehen. Glänzend parierte der vor dem Spiel als Union-Profi des Jahres ausgezeichnete Däne einen Kopfball von Stuttgarts Julian Chabot (12.). 

Woltemade ohne Zug zum Tor

Es schien nach Plan zu laufen für den VfB. Mit Kombinationsfußball sollte das Union-System lahmgelegt werden. Doch Woltemade bekam im ersten Bundesliga-Spiel nach der wochenlangen Debatte um einen Bayern-Transfer ebenso wenig Zug zum Tor wie seine Offensivpartner Deniz Undav und Ermedin Demirovic. 

Und dann kam Ansahs erster Streich. Der 20 Jahre alte Neuzugang vom SC Paderborn, der Toptransfer Oliver Burke den Rang abgelaufen hat, hämmerte den Ball per Volleykracher ins Tor. 

Ansah trifft in langer Nachspielzeit

Wie schwer es gegen Union zu spielen ist, wenn man in Rückstand liegt, spürte der VfB nun. Zwar überlief Jamie Leweling immer wieder den deutlich zu langsamen Christopher Trimmel. Wie man einen schnellen Angriff erfolgreich abschließt, zeigten aber die Berliner in der langen Nachspielzeit. Die Hereingabe von Andrej Ilic drückte Ansah zum Doppelpack unter dem bei seinem Comeback glücklosen Nationaltorwart Alexander Nübel ins Tor. 

Zuvor hatte erneut Rönnow gegen Josha Vagnoman (31.) und Atakan Karazor (44.) seine Klasse demonstriert. Bei Karazors Versuch half auch der Pfosten mit und nach der Halbzeit setzte sich das Pech der Schwaben fort. Ein Kopfball von Undav (49.) sprang an die Latte. Union tat nun, was Union bei einer Führung tut. 

Dem Gegner wurde der Ball überlassen, die Räume wurden eng gemacht. Stuttgart fand kein Rezept, die Niederlage noch abzuwenden. Mehr als der sehenswerte Hackentreffer von Tomás gelang nicht. Woltemades Treffer in der Nachspielzeit (90.+6) zählte wegen einer Abseitsstellung nicht. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
25.08.2025
4 min.
Verwunschene Welten: Das bietet Sachsens neuer Freizeitpark
Das Bergwerk zählt zu den geheimnisvollsten Orten in „ArkaZien“. Auf sechs Ebenen kann man hindurchkrackseln und zum Kletterturm aufsteigen.
Vor den Toren Leipzigs öffnet am 3. September ein neuer Freizeitpark. Das Konzept dahinter ist wohl einzigartig. Zum Start dürfen maximal nur 1500 Besucher rein.
Jürgen Becker
24.08.2025
2 min.
Abschied von ihrer „Nummer 7“: Letzter Gruß für jungen Frankenberger Oliver Börner
Der LSV Sachsenburg hat sich auch am Sportplatz von Oliver Börner verabschiedet.
Zahlreiche Wegbegleiter haben sich von Oliver Börner verabschiedet, auch mit einem besonderen Trikot. Mit nur 35 Jahren hatte der Vater und frühere Vereinschef den Kampf gegen die Leukämie verloren.
Franziska Bernhardt-Muth
12:46 Uhr
2 min.
Ungewöhnlich großer Lichtstreifen am Himmel - Rätsel gelöst
Was ist denn das? - Treibstofftropfen einer Rakete hinterlassen Lichtstreifen (Foto-Handout)
Was ist denn das? Ein auffälliger Streifen Licht ist am Himmel zu sehen und sorgt für Aufsehen und viele Spekulationen. Jetzt ist klar, was es damit auf sich hat.
23.08.2025
1 min.
Konfettiregen: Union-Spiel gegen VfB kurz unterbrochen
Unions Tom Rothe räumt Papierschlangen und Konfetti weg.
Die Fans von Union Berlin beginnen die Saison mit einer riesigen Choreographie. Zum Ende geht ein Konfettiregen nieder. Das hat Konsequenzen für die Partie gegen den VfB Stuttgart.
12:52 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 26.08.2025
 11 Bilder
Entengrütze im Großen Tiergarten in Berlin.
23.08.2025
3 min.
Wagner siegt bei Debüt - Stuttgart und Leverkusen patzen
Erstes Bundesligaspiel als Trainer: Sandro Wagner.
Sandro Wagner feiert bei seiner Bundesliga-Premiere als Trainer einen Erfolg mit Augsburg. Leverkusen und Stuttgart verlieren, Frankfurt macht's souverän. Der BVB verschenkt einen Sieg.
Mehr Artikel