Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Konfettiregen: Union-Spiel gegen VfB kurz unterbrochen

Unions Tom Rothe räumt Papierschlangen und Konfetti weg.
Unions Tom Rothe räumt Papierschlangen und Konfetti weg. Bild: Soeren Stache/dpa
Unions Tom Rothe räumt Papierschlangen und Konfetti weg.
Unions Tom Rothe räumt Papierschlangen und Konfetti weg. Bild: Soeren Stache/dpa
1. Bundesliga
Konfettiregen: Union-Spiel gegen VfB kurz unterbrochen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Fans von Union Berlin beginnen die Saison mit einer riesigen Choreographie. Zum Ende geht ein Konfettiregen nieder. Das hat Konsequenzen für die Partie gegen den VfB Stuttgart.

Berlin.

Die Bundesliga-Partie des 1. FC Union Berlin gegen den VfB Stuttgart musste kurz nach dem Anpfiff unterbrochen werden. Eine Choreographie der Union-Fans endete mit einem großen Konfettiregen. Der Wind trug die Papierschnipsel in den Strafraum vor der Heimtribüne des Stadions an der Alten Försterei. 

Schiedsrichter Robert Hartmann stoppte die Partie nach kurzer Rücksprache mit Union-Torwart Frederik Rönnow. Ordner säuberten das Spielfeld so gut wie möglich. Nach rund fünf Minuten konnte das Spiel fortgesetzt werden. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
12:46 Uhr
2 min.
Ungewöhnlich großer Lichtstreifen am Himmel - Rätsel gelöst
Was ist denn das? - Treibstofftropfen einer Rakete hinterlassen Lichtstreifen (Foto-Handout)
Was ist denn das? Ein auffälliger Streifen Licht ist am Himmel zu sehen und sorgt für Aufsehen und viele Spekulationen. Jetzt ist klar, was es damit auf sich hat.
25.08.2025
4 min.
Verwunschene Welten: Das bietet Sachsens neuer Freizeitpark
Das Bergwerk zählt zu den geheimnisvollsten Orten in „ArkaZien“. Auf sechs Ebenen kann man hindurchkrackseln und zum Kletterturm aufsteigen.
Vor den Toren Leipzigs öffnet am 3. September ein neuer Freizeitpark. Das Konzept dahinter ist wohl einzigartig. Zum Start dürfen maximal nur 1500 Besucher rein.
Jürgen Becker
23.08.2025
3 min.
Konfetti und Knalleffekt: Union schlägt Stuttgart
Ilyas Ansah erwischte einen perfekten Saisonstart für Union Berlin.
Union Berlin ist auch im siebten Bundesliga-Jahr für Überraschungen gut. Als Abstiegskandidat gehandelt überzeugen die Eisernen gegen Pokalsieger Stuttgart. Ein junger Debütant trumpft richtig auf.
Arne Richter, dpa
24.08.2025
2 min.
Abschied von ihrer „Nummer 7“: Letzter Gruß für jungen Frankenberger Oliver Börner
Der LSV Sachsenburg hat sich auch am Sportplatz von Oliver Börner verabschiedet.
Zahlreiche Wegbegleiter haben sich von Oliver Börner verabschiedet, auch mit einem besonderen Trikot. Mit nur 35 Jahren hatte der Vater und frühere Vereinschef den Kampf gegen die Leukämie verloren.
Franziska Bernhardt-Muth
12:52 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 26.08.2025
 11 Bilder
Entengrütze im Großen Tiergarten in Berlin.
23.08.2025
1 min.
Verdacht auf Nasenbeinbruch bei Stuttgarts Jaquez
Luca Jaquez hat sich im Spiel gegen Union Berlin eine Verletzung im Gesicht zugezogen.
Das war schmerzhaft. In der Schlussphase des Spiels bei Union Berlin muss der Stuttgarter Luca Jaquez vom Platz. Seine Nase blutet. Wann er wieder spielen kann, ist offen.
Mehr Artikel