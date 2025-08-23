Konfettiregen: Union-Spiel gegen VfB kurz unterbrochen

Die Fans von Union Berlin beginnen die Saison mit einer riesigen Choreographie. Zum Ende geht ein Konfettiregen nieder. Das hat Konsequenzen für die Partie gegen den VfB Stuttgart.

Berlin. Die Bundesliga-Partie des 1. FC Union Berlin gegen den VfB Stuttgart musste kurz nach dem Anpfiff unterbrochen werden. Eine Choreographie der Union-Fans endete mit einem großen Konfettiregen. Der Wind trug die Papierschnipsel in den Strafraum vor der Heimtribüne des Stadions an der Alten Försterei.

Schiedsrichter Robert Hartmann stoppte die Partie nach kurzer Rücksprache mit Union-Torwart Frederik Rönnow. Ordner säuberten das Spielfeld so gut wie möglich. Nach rund fünf Minuten konnte das Spiel fortgesetzt werden. (dpa)