  Kopf und Korsett: Kimmichs spezielle WM-Rolle

Der Bundestrainer bespricht sich mit seinen Assistenten.
Der Bundestrainer bespricht sich mit seinen Assistenten. Bild: Federico Gambarini/dpa
Fußball
Kopf und Korsett: Kimmichs spezielle WM-Rolle
Arne Richter, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ist es die letzte WM-Chance für Joshua Kimmich? Der DFB-Kapitän startet mit Ehrgeiz und Konzentration in die Qualifikation. Der Bundestrainer baut um den Münchner ein noch geheimes Turnier-Konzept.

Herzogenaurach.

Der Ehrgeiz hatte Joshua Kimmich sofort gepackt. Schon beim Aufwärmspielchen mit Robert Andrich und Robin Koch sollte sein Ball auf keinen Fall den Boden berühren. Verlieren verboten. Das war das Motto für den Kapitän der Fußball-Nationalmannschaft gleich beim ersten Training vor dem Start in die WM-Qualifikation am Donnerstag (20.45 Uhr/ARD) in Bratislava gegen die Slowakei. 

Mit aller Macht gewinnen. Das ist sein Motto für die WM-Saison mit der ersehnten Krönung in gut neun Monaten vor den Toren New Yorks - Kimmichs womöglich letzter Chance auf den goldenen Pokal, der bei den Turnier-Blamagen 2018 in Russland und 2022 in Katar in schmerzlich weiter Ferne blieb. Mit ihm als tragischer Figur einer stetig scheiternden Generation. 

Der Blick geht schon jetzt nach Amerika

"Wir hatten zuletzt einige Turniere, die nicht erfolgreich waren. Besonders die Weltmeisterschaften waren nicht erfolgreich. Wir möchten nun versuchen, es besser zu machen", sagte Kimmich. In ihm sieht es emotionaler aus, als die recht nüchtern klingende, schon vor seinem 100. Länderspiel im Sommer getroffene, Ansage vermuten lässt. 

"Die WM-Vorbereitung beginnt auch nicht erst zwei Wochen davor, sondern sie ist schon gestartet", machte der 30-Jährige klar. Die Slowakei, Nordirland und Luxemburg. Das ist nicht die Gegnerkategorie, die das DFB-Team vor grundsätzliche Probleme stellen sollte. Das direkte Ticket als Gruppensieger ist fest eingeplant. Doch an Philosophie und System wird kräftig gearbeitet. 

Noch vor dem eigentlichen Trainingsstart holte sich Julian Nagelmann Kimmich zum Gespräch unweit des Mittelkreises auf dem hermetisch abgeschirmten Übungsplatz im Teamquartier in Herzogenaurach. Mit Leon Goretzka und Angelo Stiller wurden letzte, wichtige Dinge besprochen. Das sah nach einer neuen zentralen Herzkammer für die DFB-Elf aus. 

Nagelsmann hat taktische Umstellungen angekündigt. Um die konkrete Umsetzung macht der 38-Jährige ein großes Geheimnis. Kimmich sei unverändert "der beste rechte Außenverteidiger", machte der Bundestrainer klar. Aber nun gäbe es eben notwendige Anpassungen. Zu leicht hatten Italiener (2:1/3:3), Portugiesen (1:2) und Franzosen (0:2) in den K.o.-Spielen der Nations League im März und Juni durch das deutsche Zentrum Tore erzielt. 

Die erste publik gewordene Entscheidung ist die Rückbeförderung Kimmichs in die defensive Mittelfeldzentrale. "Julian weiß, wenn er mich als Rechtsverteidiger braucht, dann spiele ich rechts. Wenn er mich im Mittelfeld haben will, dann im Mittelfeld. Das ist seine Entscheidung", sagte der Bayern-Anführer. "Ich spiele da, wo er es mir sagt."

Droht ein Führungskräfte-Vakuum?

Kimmich ist nicht nur entscheidender Pulsgeber, sondern auch das Hirn der Nationalmannschaft. In Abwesenheit anderer maßgeblicher Stammspieler wie Stammtorwart Marc-André ter Stegen, Zauberfuß Jamal Musiala oder Vize-Kapitän Kai Havertz. Es droht ein kleines Führungskräfte-Vakuum.

Der zweite Spielführerstellvertreter Antonio Rüdiger wurde nach seinem Frühlings-Ausraster im spanischen Pokalfinale für Real Madrid von Nagelsmann öffentlich gerügt. Florian Wirtz ist nach seinem Wechsel zum FC Liverpool derzeit mehr ein England-Lehrling. 

Bleibt also Kimmich in zentraler Funktion als unbestrittener Anführer, als Korsett quasi, das den Laden zusammenhalten muss, für das WM-Projekt, das auch Nagelsmann unbeirrt optimistisch mit dem großen Titelziel angeht. Für die Team-Hierarchie wird der Bundestrainer andere Mechanismen als die simple Stammkraft-Backup-Aufteilung wählen müssen, die bei der Heim-EM 2024 funktionierte - bis zum bitteren Viertelfinal-Aus gegen Spanien (1:2 n.V.).

EM-Sommer mit Image-Wandel

Das abrupte Ende jenes kleinen Sommer-Märchens hatte Kimmich natürlich auch geschmerzt, aber in der öffentlichen Wahrnehmung zu einem anderen Bild geführt. Der Ehrgeizling, überambitioniert und oft verbissen hatte ein humorvolles, lächelndes Gesicht gezeigt, mit Freund und Kollege David Raum ein Bäumchen im Teamcamp gepflanzt. 

"Bisher habe ich viele Tiefen und Höhen mit dem DFB-Team erlebt. Als deutsche Nationalmannschaft geht man in jedes Turnier, um den Titel zu gewinnen. Wir müssen uns aber auf die Dinge konzentrieren, die wir beeinflussen können", sagte Kimmich. Zum Beispiel, dass der eigene Ball nicht auf den Boden fällt. (dpa)

