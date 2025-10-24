Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Kovac als Muntermacher für Spätzünder

Der Sieg in Kopenhagen gibt dem BVB Rückenwind.
Der Sieg in Kopenhagen gibt dem BVB Rückenwind. Bild: Marcus Brandt/dpa
Der Sieg in Kopenhagen gibt dem BVB Rückenwind.
Der Sieg in Kopenhagen gibt dem BVB Rückenwind. Bild: Marcus Brandt/dpa
1. Bundesliga
Kovac als Muntermacher für Spätzünder
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

BVB-Coach fordert gegen Aufsteiger Köln Konzentration von Beginn an. Einen besonderen Spieler habe man im Blick.

Dortmund.

Nach dem wichtigen Champions-League-Sieg in Kopenhagen fordert Nico Kovac höchste Aufmerksamkeit von seiner Mannschaft vor dem Samstagabendspiel gegen den 1. FC Köln (18.30 Uhr/Sky). "Wir müssen von der ersten Minute an wach sein, das war in den letzten beiden Spielen nicht so, wie ich mir das vorstelle", sagte der Trainer von Borussia Dortmund. "Jetzt ist die Bundesliga wieder dran und wir brauchen die drei Punkte", sagte der Coach.

Gegen den starken Aufsteiger, der nur zwei Tabellenplätze hinter dem Tabellenvierten Dortmund rangiert, erwartet Kovac ein schwieriges Spiel. "Das ist ein Gegner, der gut gestartet ist und die Euphorie mit seinen zahlreichen Fans in sich trägt. Sie spielen schnell vertikal nach vorne und suchen schnell ihre Abschlüsse", erklärte der BVB-Coach. 

Beeindruckende Statistik

Kölns neuen Senkrechtstarter Said El Mala werde man natürlich im Blick halten - sofern er überhaupt spielt. "Der Kleine hat schon tolle Sachen gezeigt. Es gilt ihn dahin zu lenken, wo er nicht so stark ist", sagte Dortmunds Trainer. "Ich denke, dass wir es im Spiel gegen die Bayern gegen Luis Diaz und Michael Olise schon richtig gut gemacht haben. Und die Kölner haben viele gute Spieler. Es geht nicht nur um einen", betonte Kovac.

Personalproblem hat der BVB nicht. Serhou Guirassy und Yan Couto seien ein wenig verschnupft. Ihrem Einsatz stehe aber nichts im Wege, meinte Kovac. Die Statistik ergibt die Favoritenrolle: In den vergangenen 24 Heimspielen gegen Köln hat Dortmund nur einmal verloren. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
26.10.2025
1 min.
Winterzeit in Deutschland - Uhren sind zurückgestellt
Es gilt wieder die Normalzeit in Deutschland, auch Winterzeit genannt. (Archivbild)
Die Zeitumstellung ist für viele ein Vorbote für die dunklere und kältere Jahreshälfte. Manch anderer freut sich aber über mehr Schlaf - zumindest in einer Nacht.
Von Caspar Leder
5 min.
25.10.2025
5 min.
Rapper Finch in Leipzig – Ost, Ost, Ostdeutschland
Meinung
Redakteur
Er gilt als eine Ikone für viele junge Menschen im Osten Deutschlands: Rapper Finch. Hier in der Arena Leipzig.
Der Rapper Finch ist aktuell auf Tour und war am Freitagabend in Leipzig zu Gast. Er gilt als eine Ikone junger Menschen im osten Deutschlands. Wie viel DDR geht noch?
Caspar Leder
25.10.2025
3 min.
Nach vier Monaten: Restaurant im Chemnitzer Ikea wieder offen – aber jetzt gibt es keine Hotdogs
Das Ikea-Restaurant hat wieder regulär geöffnet. Kunden können nun an Terminals bestellen.
Im Rahmen der Erneuerung des Standorts im Neefepark hat Ikea auch das Restaurant auf Vordermann gebracht. Das empfängt jetzt mit neuem Konzept Kunden. Das Bistro hat dafür erstmal geschlossen.
Benjamin Lummer
26.10.2025
5 min.
Trump auf Asien-Reise: Xi, Deals und Friedensabkommen
Trump plant in Asien zahlreiche Deals - und will auch der Unterzeichnung eines Friedensabkommens beiwohnen.
Für Trump ist Asien ein wichtiger Wirtschaftsraum - mit potenziell vielen Handelsdeals. Es wird auch ein Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping geben. Kommt es zum Durchbruch im Zollstreit?
Anna Ringle, Carola Frentzen und Fabian Kretschmer, dpa
25.10.2025
5 min.
Horrorverletzung überschattet späten BVB-Sieg gegen Köln
Timo Hübers wird nach seiner schweren Knieverletzung vom Platz getragen.
Köln ärgert Dortmund lange, verliert am Ende aber dramatisch. Zudem muss der Aufsteiger um Timo Hübers bangen. Der Abwehrspieler verletzt sich in der Schlussphase wohl schwer.
Maximilian Wendl, dpa
16.10.2025
4 min.
Gewandelter Kovac: "Müssen wie eine Faust sein"
Es geht bergauf mit dem BVB unter Trainer Niko Kovac
Der Gipfel FC Bayern gegen Borussia Dortmund ist wieder ein echtes Topspiel. Erster gegen Zweiter, beide als einzige Bundesligisten noch ungeschlagen. Der BVB-Aufschwung hat viel mit dem Coach zu tun.
Carsten Lappe, dpa
Mehr Artikel