Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Kovac über Adeyemis Wutausbruch: "Unnötig"

Glücklos gegen Köln: Karim Adeyemi (l).
Glücklos gegen Köln: Karim Adeyemi (l). Bild: Bernd Thissen/dpa
Glücklos gegen Köln: Karim Adeyemi (l).
Glücklos gegen Köln: Karim Adeyemi (l). Bild: Bernd Thissen/dpa
1. Bundesliga
Kovac über Adeyemis Wutausbruch: "Unnötig"
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Karim Adeyemi zeigt nach seiner Auswechslung deutlich seinen Unmut. Wie Trainer Niko Kovac den Wutausbruch bewertet und was er von seinen Spielern erwartet.

Dortmund.

Trainer Niko Kovac von Borussia Dortmund hat auf Karim Adeyemis Wutausbruch nach dessen Auswechslung diplomatisch reagiert. "Es ist relativ einfach", erklärte der Coach nach dem Last-Minute-Erfolg des BVB gegen den 1. FC Köln (1:0). "Du kannst ja enttäuscht und sauer sein, aber wenn du 90 Minuten auf dem Platz stehen möchtest, dann wird dein Freund, dein Kollege nicht spielen. Wenn du das mit ihm ausmachen kannst, dann spielst du das nächste Mal 90 Minuten."

So müssten die Spieler es künftig untereinander klären und könnten ihm "nicht an den Karren fahren", sagte Kovac, der aber auch zugab, dass die Aktion seines Schützlings "unnötig" gewesen sei. "Wir sind eine Mannschaft und nur als Mannschaft können wir erfolgreich sein."

Auswechslung beim Stand von 0:0

Adeyemi versuchte gegen Köln vergeblich, zum Torerfolg zu kommen. In der 79. Minute nahm Kovac ihn beim Stand von 0:0 vom Feld. Der Offensivspieler reagierte verärgert und ließ seinen Frust an einer Trinkflasche aus.

Von der Bank aus musste Adeyemi miterleben, wie der BVB das Spiel in der sechsten Minute der Nachspielzeit durch Maximilian Beier entschied. Der Joker war allerdings nicht für Adeyemi ins Spiel gekommen, sondern für den bereits zuvor ausgewechselten für Carney Chukwuemeka. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
Von Grit Baldauf
2 min.
26.10.2025
2 min.
Kommentar zur Freiberger-OB-Wahl: Ein Sieg – und eine Bewährungsprobe
Meinung
Redakteur
Wahlaufsteller zur Wahl eines neuen Oberbürgermeisters der Stadt Freiberg.
Freiberg hat gewählt: Philipp Preißler hat das Ergebnis aus dem ersten Wahlgang nochmals verbessert. Nun muss er zeigen, wie er die Herausforderungen für die Stadt und die Verwaltung meistert.
Grit Baldauf
10:15 Uhr
2 min.
Deutsch-Tschechische Kulturtage in Dresden
Der Dresdner Kulturpalast in eine Spielstätte für die Deutsch-Tschechischen Kulturtage vom 30. Oktober bis 16. November. (Archivbild)
Konzerte, Lesungen, Puppentheater: Bei den Deutsch-Tschechischen Kulturtagen steht Vielfalt auf dem Programm.
10:07 Uhr
1 min.
DFB-Frauen ohne Dallmann nach Frankreich
Linda Dallmann: Auch kein Einsatz im Rückspiel gegen Frankreich
Münchens Linda Dallmann musste zuletzt mächtig um ihren Platz im Fußball-Nationalteam kämpfen. Jetzt fällt sie auch noch aus gesundheitlichen Gründen aus.
15:48 Uhr
2 min.
Schneefall sorgt im Erzgebirge für Behinderungen
Rund um den Fichtelberg kam es zu Verkehrsbehinderungen. Autos blieben liegen.
In der Kammlagen hat es am Sonntag zum Teil Schneesturm gegeben. Der Wintereinbruch überraschte auch Autofahrer.
Kjell Riedel und André März
30.09.2025
4 min.
"Freigeist" mit neuer Disziplin: Adeyemi glänzt beim BVB
Karim Adeyemi hatte zuletzt viel Grund zur Freude.
Für Borussia Dortmund steht das zweite Champions-League-Spiel an. Gegen Bilbao geht es um den ersten Sieg. Mithelfen soll dabei auch ein Spieler, an dem sogar der FC Barcelona Interesse haben soll.
Thomas Eßer, dpa
25.10.2025
5 min.
Horrorverletzung überschattet späten BVB-Sieg gegen Köln
Timo Hübers wird nach seiner schweren Knieverletzung vom Platz getragen.
Köln ärgert Dortmund lange, verliert am Ende aber dramatisch. Zudem muss der Aufsteiger um Timo Hübers bangen. Der Abwehrspieler verletzt sich in der Schlussphase wohl schwer.
Maximilian Wendl, dpa
Mehr Artikel