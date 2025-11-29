Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Kovac über Guirassy-Ärger: "Sind ein Herz und eine Seele"

Serhou Guirassy spielte in Leverkusen schwach und wurde vorzeitig ausgewechselt
Serhou Guirassy spielte in Leverkusen schwach und wurde vorzeitig ausgewechselt Bild: Federico Gambarini/dpa
Serhou Guirassy spielte in Leverkusen schwach und wurde vorzeitig ausgewechselt
Serhou Guirassy spielte in Leverkusen schwach und wurde vorzeitig ausgewechselt Bild: Federico Gambarini/dpa
1. Bundesliga
Kovac über Guirassy-Ärger: "Sind ein Herz und eine Seele"
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Niko Kovac reagiert entspannt auf den Ärger um Serhou Guirassy nach dessen Auswechslung beim 2:1 des BVB in Leverkusen. Nach dem Spiel regelt der BVB-Coach die Angelegenheit auf dem Feld.

Leverkusen.

Serhou Guirassy muss trotz seiner abfälligen Reaktion nach der Auswechslung keine Konsequenzen befürchten. Für BVB-Trainer Niko Kovac war die Angelegenheit nach Dortmunds 2:1-Sieg in der Fußball-Bundesliga bei Bayer Leverkusen schnell beendet. "Es ist alles wieder gut. Der Serhou und ich sind ein Herz und eine Seele", sagte Kovac nach dem Spiel.

Kovac hatte den schwachen BVB-Stürmer in der 61. Minute ausgewechselt. Guirassy war darüber sichtlich verärgert, warf seine Handschuhe weg und verweigerte Kovac scheinbar der Handschlag. Unmittelbar nach der Partie suchte der Dortmunder Trainer das Gespräch mit seinem Stürmer und nahm ihn anschließend in den Arm.

"Vielleicht hätte ich vor ein paar Jahren anders reagiert"

"Ich bin jetzt 54 Jahre alte. Vielleicht hätte ich vor ein paar Jahren anders reagiert", sagte Kovac. "Wir haben das nach dem Spiel geregelt. Er hat auch verstanden, warum das der Fall war", sagte der BVB-Coach zur Auswechslung und äußerte gar Verständnis: "Es wäre auch nicht schön, wenn er lächelnd und zufrieden rauskommt."

Gleichwohl wisse er, dass "das jetzt natürlich ein Thema sein wird, aber unnötig", sagte Kovac bei Sky. "Also wenn einer dem Serhou die Stange hält, dann bin ich das." Guirassy müsse dann "auch mal akzeptieren, dass ich ihn auswechsle, weil ich glaube, der Fabio hat die Flanke zum zweiten Tor gegeben." Gemeint war Fabio Silva, der vier Minuten nach seiner Einwechslung das 2:0 durch Karim Adeyemi vorbereitet hatte. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
29.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Warum Erzgebirger Thomas im Moment am liebsten zu Hause bleibt
Michaela und Thomas: Was verraten diese Blicke?
Holzhacken, Schweißen, Kuscheln: Während der Hofwoche wächst die Nähe zwischen Michaela und Thomas. Manchmal hat er sogar die Kameras vergessen. Und wie haben seine Eltern die RTL-Dreharbeiten erlebt?
Thomas Wittig
30.11.2025
1 min.
Weihnachten in den Höfen – Mehr als ein Geheimtipp im Erzgebirge
In den Gassen im Schlettauer Zentrum waren am Wochenende tausende Besucher unterwegs.
Der Schlettauer Weihnachtsmarkt ist ein ganz besonderer. Das hat sich inzwischen herumgesprochen.
Niko Mutschmann und Kjell Riedel
23:20 Uhr
4 min.
BVB im Glück: Klarer Sieg und Guirassy-Tore fürs Gemüt
Serhou Guirassy traf doppelt gegen Villarreal
Serhou Guirassy trifft nach Flaute doppelt, Karim Adeyemi erneut – und der BVB profitiert von einer umstrittenen Roten Karte. Das klare 4:0 gegen Villarreal beruhigt die Gemüter in Dortmund.
Carsten Lappe, dpa
20:28 Uhr
4 min.
Anselmino und Adeyemi treffen: BVB überholt Leverkusen
Der BVB jubelt im ersten der beiden wichtigen Duelle mit Leverkusen.
Borussia Dortmund sichert sich mit dem Sieg in Leverkusen Rang drei in der Liga. Welche Rolle spielt das Ergebnis für die Zukunft von Abwehrspieler Schlotterbeck? Nur Guirassy sorgt für Ärger.
Carsten Lappe, dpa
01.12.2025
4 min.
Deutschland und Polen: Freundschaft mit Fallstricken
Verteidigung, Wirtschaft und der Ukraine-Krieg dürften in dem Gespräch der beiden im Vordergrund stehen.
Schutz vor russischer Bedrohung, Unterstützung der Ukraine - das werden wichtige Themen der deutsch-polnischen Regierungskonsultationen sein. Es dürfte aber auch um Vergangenheitsbewältigung gehen.
01.12.2025
2 min.
Wück vor EM-Vergabe: Hoffe, UEFA hat aufgepasst
Hoffen auf den Zuschlag der EM 2029: Bundestrainer Wück und die deutschen Fußballerinnen.
Bundestrainer Wück wirbt vor der Vergabe der EM 2029 für Deutschland als Gastgeber. Dabei nennt er die großen Pluspunkte des deutschen Frauenfußballs.
Mehr Artikel