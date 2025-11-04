Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Kracher bei City: BVB vor Star-Prüfung gegen Haaland & Co.

BVB-Coach Niko Kovac hat in dieser Saison häufig Grund zur Freude.
BVB-Coach Niko Kovac hat in dieser Saison häufig Grund zur Freude. Bild: Tom Weller/dpa
Waldemar Anton (r) und seine Abwehrkollegen ließen zuletzt wenig zu.
Waldemar Anton (r) und seine Abwehrkollegen ließen zuletzt wenig zu. Bild: Tom Weller/dpa
Dortmunds Torwart Gregor Kobel war mit seiner Abwehr in den vergangenen Spielen sehr zufrieden.
Dortmunds Torwart Gregor Kobel war mit seiner Abwehr in den vergangenen Spielen sehr zufrieden. Bild: Marcus Brandt/dpa
Einst für den BVB, nun aber für City erfolgreich: Erling Haaland.
Einst für den BVB, nun aber für City erfolgreich: Erling Haaland. Bild: Martin Rickett/PA Wire/dpa
BVB-Coach Niko Kovac hat in dieser Saison häufig Grund zur Freude.
BVB-Coach Niko Kovac hat in dieser Saison häufig Grund zur Freude. Bild: Tom Weller/dpa
Waldemar Anton (r) und seine Abwehrkollegen ließen zuletzt wenig zu.
Waldemar Anton (r) und seine Abwehrkollegen ließen zuletzt wenig zu. Bild: Tom Weller/dpa
Dortmunds Torwart Gregor Kobel war mit seiner Abwehr in den vergangenen Spielen sehr zufrieden.
Dortmunds Torwart Gregor Kobel war mit seiner Abwehr in den vergangenen Spielen sehr zufrieden. Bild: Marcus Brandt/dpa
Einst für den BVB, nun aber für City erfolgreich: Erling Haaland.
Einst für den BVB, nun aber für City erfolgreich: Erling Haaland. Bild: Martin Rickett/PA Wire/dpa
Fußball
Kracher bei City: BVB vor Star-Prüfung gegen Haaland & Co.
Thomas Eßer und Klaus Bergmann, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der BVB glänzt in dieser Saison mit Abwehrstärke. In Manchester wartet eine spezielle Herausforderung. City-Trainer Guardiola vergleicht einen Ex-Dortmunder mit Messi und Cristiano Ronaldo.

Manchester.

Hinten sicher, vorn effizient und erfolgreich: Mit reichlich Selbstvertrauen tritt Borussia Dortmund zum Champions-League-Kracher bei Pep Guardiolas Manchester City an. Die Partie beim englischen Tabellenzweiten mit Superstürmer und Ex-BVB-Torjäger Erling Haaland ist für das Team von Trainer Niko Kovac international die bisher mächtigste Prüfung in dieser Fußball-Saison.

"Es ist mit Sicherheit eine der größten Herausforderungen im europäischen Fußball", sagte Geschäftsführer Lars Ricken vor dem Abflug. Nationalspieler Pascal Groß warnte: "In City zu spielen, ist vom Niveau ähnlich wie Bayern München."

Gegen die Bayern verloren die Westfalen 1:2. Es war die einzige Niederlage in bisher 14 Pflichtpartien der laufenden Spielzeit. Damit es weiter auch die einzige bleibt, muss sich Dortmunds neues Prunkstück an diesem Mittwoch (21.00 Uhr/MEZ, DAZN) ganz besonders beweisen - die Abwehr.

Bester Wert seit 23 Jahren

"Das ist der Schlüssel in dieser Saison. Wir sind sehr stabil defensiv, der Gegner hat wenige Chancen, schießt auch wenige Tore", sagte Torwart Gregor Kobel zuletzt. Nach wilden Begegnungen zu Beginn der Spielzeit auf St. Pauli (3:3) und in der Königsklasse beim spektakulären 4:4 in Turin hat der BVB mit seiner Dreierkette eine beeindruckende Ordnung gefunden.

Dortmunds Torwart Gregor Kobel war mit seiner Abwehr in den vergangenen Spielen sehr zufrieden.
Dortmunds Torwart Gregor Kobel war mit seiner Abwehr in den vergangenen Spielen sehr zufrieden. Bild: Marcus Brandt/dpa
Dortmunds Torwart Gregor Kobel war mit seiner Abwehr in den vergangenen Spielen sehr zufrieden.
Dortmunds Torwart Gregor Kobel war mit seiner Abwehr in den vergangenen Spielen sehr zufrieden. Bild: Marcus Brandt/dpa

Sechs von neun Ligaspielen bestritten die Dortmunder ohne Gegentor. Nur sechs Gegentreffer zu diesem Zeitpunkt der Saison sind der beste Borussen-Wert seit 23 Jahren. Nur die Bayern stehen hinten noch sicherer (vier Gegentreffer).

Haalands ganz besondere Klasse

Ex-BVB-Stürmer Haaland wird Kobel und die Abwehrspieler vor ihm jedoch auf eine ganz andere Probe stellen, als die Angreifer der letzten Liga-Gegner aus Augsburg und Köln. Beide Partien gewann der Revierclub mit 1:0.

Mit 13 Toren führt der norwegische Nationalspieler die Torschützenliste der Premier League souverän an. "Das grenzt ja wirklich schon fast an Perfektion. Er ist die Lokomotive dieser Mannschaft. Er zieht diese Mannschaft", sagte Ricken.

Nach zwei Treffern am vergangenen Wochenende gegen Bournemouth verglich Trainer Guardiola den 25 Jahre alten Haaland mit zwei früheren Weltfußballern. "So ist es, wenn man mit Messi oder Ronaldo spielt, sein Einfluss ist so groß", sagte der Star-Trainer. "Messi und Ronaldo haben das über 15 Jahre gezeigt, aber das ist das Level."

Einst für den BVB, nun aber für City erfolgreich: Erling Haaland.
Einst für den BVB, nun aber für City erfolgreich: Erling Haaland. Bild: Martin Rickett/PA Wire/dpa
Einst für den BVB, nun aber für City erfolgreich: Erling Haaland.
Einst für den BVB, nun aber für City erfolgreich: Erling Haaland. Bild: Martin Rickett/PA Wire/dpa

Zur Wahrheit gehört allerdings auch: Haaland ist der einzige City-Spieler, der bisher mehr als einmal traf. Kriegt der BVB ihn in den Griff, ist das zwar noch keine Erfolgsgarantie, aber ein wichtiger Schritt zu einem möglichen Coup im City of Manchester Stadium. Gut für Kovac, dass er in der Abwehr wieder auf den zuletzt erkältet ausgefallenen Nico Schlotterbeck bauen kann. Niklas Süle und Julian Brandt fehlen dem Coach hingegen.

BVB und City punktgleich

Dass die Cityzens schlagbar sind, zeigten in der Premier League schon Tottenham, Brighton & Hove Albion sowie Aston Villa. In der Königsklasse haben sowohl die Engländer als auch der BVB nach drei Partien sieben Punkte auf dem Konto.

Ein Sieg würde die Borussia dem Achtelfinale ein gutes Stück näherbringen. "Wir sind schwer zu bezwingen. Wir werden versuchen, das auch in Manchester zu zeigen", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl.

Eine Niederlage wäre aber keine Katastrophe. Von den letzten vier Partien der Ligaphase bestreitet Dortmund drei zu Hause, ist gegen Villarreal und Bodö/Glimt Favorit. Die weiteren Gegner sind Tottenham auswärts und zum Abschluss Inter Mailand vor heimischer Kulisse. Die Chancen, zumindest die Playoffs um die Runde der besten 16 Mannschaften zu erreichen, stünden nach wie vor gut. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
11:06 Uhr
4 min.
Kobels Taten lassen Titel-Träume beim BVB reifen
Borussia Dortmund bejubelt den Einzug ins Pokal-Achtelfinale.
Borussia Dortmund präsentiert sich beim Pokal-Erfolg in Frankfurt als verschworene Einheit. Der Matchwinner gibt ein großes Saison-Ziel aus.
Eric Dobias, dpa
10:00 Uhr
2 min.
Nach tödlichem Arbeitsunfall im Erzgebirge: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Infolge des Arbeitsunfalls war ein Rettungshubschrauber (Symbolbild) im Einsatz.
Nach einem Arbeitsunfall im Crottendorfer Ortsteil Walthersdorf wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Was bisher bekannt ist.
Annett Honscha
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
31.10.2025
1 min.
Dortmunds Schlotterbeck auch für Duell mit City fraglich
Niko Kovac sprach vor der Partie in Augsburg auch über seinen Abwehrchef Nico Schlotterbeck.
In Augsburg fehlt Nico Schlotterbeck dem BVB wegen einer Erkältung. Und kommende Woche gegen Manchester mit Erling Haaland? Trainer Niko Kovac hält sich mit einer Prognose noch zurück.
22:10 Uhr
2 min.
Erdbeobachtungssatellit Sentinel-1D ins All gestartet
Der neue Erdbeobachtungssatellit soll vom Kontrollzentrum aus gesteuert werden. (Archivbild)
Er soll Daten über die Erde sammeln, zu Oberflächenveränderungen aber auch für den Katastrophenschutz. Jetzt ist ein weiterer Satellit des Copernicus-Programms unterwegs.
22:43 Uhr
2 min.
Wegen Drohne: Flugverkehr in Brüssel erneut eingestellt
Der Flugverkehr wurde eingestellt.
Schon wieder bleiben die Flieger wegen einer Drohnensichtung an einem europäischen Flughafen vorerst am Boden - diesmal trifft es Brüssel, und zwar zweimal binnen kürzester Zeit.
Mehr Artikel