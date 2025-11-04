Kracher bei City: BVB vor Star-Prüfung gegen Haaland & Co.

Der BVB glänzt in dieser Saison mit Abwehrstärke. In Manchester wartet eine spezielle Herausforderung. City-Trainer Guardiola vergleicht einen Ex-Dortmunder mit Messi und Cristiano Ronaldo.

Manchester. Hinten sicher, vorn effizient und erfolgreich: Mit reichlich Selbstvertrauen tritt Borussia Dortmund zum Champions-League-Kracher bei Pep Guardiolas Manchester City an. Die Partie beim englischen Tabellenzweiten mit Superstürmer und Ex-BVB-Torjäger Erling Haaland ist für das Team von Trainer Niko Kovac international die bisher mächtigste Prüfung in dieser Fußball-Saison.

"Es ist mit Sicherheit eine der größten Herausforderungen im europäischen Fußball", sagte Geschäftsführer Lars Ricken vor dem Abflug. Nationalspieler Pascal Groß warnte: "In City zu spielen, ist vom Niveau ähnlich wie Bayern München."

Gegen die Bayern verloren die Westfalen 1:2. Es war die einzige Niederlage in bisher 14 Pflichtpartien der laufenden Spielzeit. Damit es weiter auch die einzige bleibt, muss sich Dortmunds neues Prunkstück an diesem Mittwoch (21.00 Uhr/MEZ, DAZN) ganz besonders beweisen - die Abwehr.

Bester Wert seit 23 Jahren

"Das ist der Schlüssel in dieser Saison. Wir sind sehr stabil defensiv, der Gegner hat wenige Chancen, schießt auch wenige Tore", sagte Torwart Gregor Kobel zuletzt. Nach wilden Begegnungen zu Beginn der Spielzeit auf St. Pauli (3:3) und in der Königsklasse beim spektakulären 4:4 in Turin hat der BVB mit seiner Dreierkette eine beeindruckende Ordnung gefunden.

Dortmunds Torwart Gregor Kobel war mit seiner Abwehr in den vergangenen Spielen sehr zufrieden. Bild: Marcus Brandt/dpa Dortmunds Torwart Gregor Kobel war mit seiner Abwehr in den vergangenen Spielen sehr zufrieden. Bild: Marcus Brandt/dpa

Sechs von neun Ligaspielen bestritten die Dortmunder ohne Gegentor. Nur sechs Gegentreffer zu diesem Zeitpunkt der Saison sind der beste Borussen-Wert seit 23 Jahren. Nur die Bayern stehen hinten noch sicherer (vier Gegentreffer).

Haalands ganz besondere Klasse

Ex-BVB-Stürmer Haaland wird Kobel und die Abwehrspieler vor ihm jedoch auf eine ganz andere Probe stellen, als die Angreifer der letzten Liga-Gegner aus Augsburg und Köln. Beide Partien gewann der Revierclub mit 1:0.

Mit 13 Toren führt der norwegische Nationalspieler die Torschützenliste der Premier League souverän an. "Das grenzt ja wirklich schon fast an Perfektion. Er ist die Lokomotive dieser Mannschaft. Er zieht diese Mannschaft", sagte Ricken.

Nach zwei Treffern am vergangenen Wochenende gegen Bournemouth verglich Trainer Guardiola den 25 Jahre alten Haaland mit zwei früheren Weltfußballern. "So ist es, wenn man mit Messi oder Ronaldo spielt, sein Einfluss ist so groß", sagte der Star-Trainer. "Messi und Ronaldo haben das über 15 Jahre gezeigt, aber das ist das Level."

Einst für den BVB, nun aber für City erfolgreich: Erling Haaland. Bild: Martin Rickett/PA Wire/dpa Einst für den BVB, nun aber für City erfolgreich: Erling Haaland. Bild: Martin Rickett/PA Wire/dpa

Zur Wahrheit gehört allerdings auch: Haaland ist der einzige City-Spieler, der bisher mehr als einmal traf. Kriegt der BVB ihn in den Griff, ist das zwar noch keine Erfolgsgarantie, aber ein wichtiger Schritt zu einem möglichen Coup im City of Manchester Stadium. Gut für Kovac, dass er in der Abwehr wieder auf den zuletzt erkältet ausgefallenen Nico Schlotterbeck bauen kann. Niklas Süle und Julian Brandt fehlen dem Coach hingegen.

BVB und City punktgleich

Dass die Cityzens schlagbar sind, zeigten in der Premier League schon Tottenham, Brighton & Hove Albion sowie Aston Villa. In der Königsklasse haben sowohl die Engländer als auch der BVB nach drei Partien sieben Punkte auf dem Konto.

Ein Sieg würde die Borussia dem Achtelfinale ein gutes Stück näherbringen. "Wir sind schwer zu bezwingen. Wir werden versuchen, das auch in Manchester zu zeigen", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl.

Eine Niederlage wäre aber keine Katastrophe. Von den letzten vier Partien der Ligaphase bestreitet Dortmund drei zu Hause, ist gegen Villarreal und Bodö/Glimt Favorit. Die weiteren Gegner sind Tottenham auswärts und zum Abschluss Inter Mailand vor heimischer Kulisse. Die Chancen, zumindest die Playoffs um die Runde der besten 16 Mannschaften zu erreichen, stünden nach wie vor gut. (dpa)