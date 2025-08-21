Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Krawalle auf den Rängen: Spiel in Buenos Aires abgebrochen

Wütende Fans: Bei der Copa Sudamericana kam es zu Auseinandersetzungen.
Wütende Fans: Bei der Copa Sudamericana kam es zu Auseinandersetzungen. Bild: Gustavo Garello/AP/dpa
Wütende Fans: Bei der Copa Sudamericana kam es zu Auseinandersetzungen.
Wütende Fans: Bei der Copa Sudamericana kam es zu Auseinandersetzungen. Bild: Gustavo Garello/AP/dpa
Fußball
Krawalle auf den Rängen: Spiel in Buenos Aires abgebrochen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Über 100 Festnahmen und ein Abbruch kurz nach der Halbzeit: Ein Fußballspiel der Copa Sudamericana gerät außer Kontrolle.

Buenos Aires.

Ein Fußballspiel der Copa Sudamericana in Argentinien ist wegen heftiger Krawalle auf den Zuschauerrängen abgebrochen worden. Die Partie zwischen dem argentinischen Vertreter Independiente sowie dem chilenischen Club Universidad de Chile wurde kurz nach der Halbzeitpause angesichts der Situation im Stadion nicht fortgesetzt.

Grund waren neben der außer Kontrolle geratenen Situation laut dem veranstaltenden Kontinentalverband Conmebol "fehlende Sicherheitsgarantien des Heimvereins sowie der lokalen Sicherheitsbehörden". Dem TV-Sender ESPN zufolge gab es mehr als 100 Festnahmen. Knapp 200 Menschen wurden verletzt. 

Eine Auseinandersetzung beim Fußball in Buenos Aires.
Eine Auseinandersetzung beim Fußball in Buenos Aires. Bild: Gustavo Garello/AP/dpa
Eine Auseinandersetzung beim Fußball in Buenos Aires.
Eine Auseinandersetzung beim Fußball in Buenos Aires. Bild: Gustavo Garello/AP/dpa

Mehr als 100 Festnahmen

Auf Fotos und Videos ist zu sehen, wie - teilweise vermummte und schwarz gekleidete - Menschen mit Steinen werfen. ESPN berichtete zudem von herausgerissenen Sitzschalen und heftigen körperlichen Auseinandersetzungen, als die Partie bereits unterbrochen war. 

Die Copa Sudamericana ist in Südamerika der zweitwichtigste Clubwettbewerb, vergleichbar mit der von der UEFA ausgetragenen Europa League. Independiente und Universidad de Chile stehen sich im Achtelfinale des Wettbewerbs gegenüber. Das Hinspiel hatte der chilenische Vertreter mit 1:0 gewonnen. Der Abbruch erfolgte beim Stand von 1:1.

Der Fall soll an die Disziplinarkommission des südamerikanischen Verbands weitergeleitet werden. 

(dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
12:13 Uhr
1 min.
Baum stürzt auf fahrendes Auto - zwei Insassen verletzt
In Hartha ist ein fahrendes Auto von einem umstürzenden Baum getroffen worden. (Symbolbild)
Glück im Unglück: Zwei Insassen eines Autos werden nur leicht verletzt, als der Wagen während der Fahrt von einem umstürzenden Baum getroffen wird.
22.08.2025
2 min.
Nach Krawallen: Stadion von Independiente geschlossen
Eine Auseinandersetzung beim Fußball in Buenos Aires.
Bei einem Spiel der Copa Sudamericana kommt es zu heftigen Krawallen zwischen argentinischen und chilenischen Fans. Für die nächste Partie muss sich Independiente jetzt ein anderes Stadion suchen.
23.08.2025
4 min.
Plauener erfinden den Fahrradträger für das Auto neu
Tim Mockert befestigt die Fahrräder in der Halterung. Diese ist für Mountainbikes, Gravelbikes, Enduro-Bikes und auch Rennräder geeignet – auch E-Bikes sind kein Problem.
Aus der gemeinsamen Leidenschaft fürs Radfahren ist bei drei jungen Vogtländern eine ungewöhnliche Idee entstanden. Um mehr aus dieser Idee zu machen, setzen die Freunde jetzt alles auf eine Karte.
Louise Wappler
20.08.2025
2 min.
1391 Spiele: Fluminense feiert Fábio als Fußball-Rekordprofi
Fábio ist nach Angaben seines Clubs nun Rekordspieler (Archivbild)
1391 - so viele Pflichtspiele hat der brasilianische Torwart in seiner langen Karriere laut seines Clubs bestritten. Weltweit ist er damit die Nummer 1 - und es werden wohl noch viele Partien folgen.
23.08.2025
5 min.
Düsterer „Erzgebirgskrimi“ in Altenberg mit verschwundenem Kommissar: Lohnt das Einschalten?
Müssen diesmal Kommissar Winkler suchen: seine Kollegin Karina Szabo (links, Lara Mandoki) und Försterin Saskia Bergelt (Teresa Weißbach).
Ab Samstag, 10 Uhr, steht der neue Film „Über die Grenze“ in der ZDF-Mediathek bereit, im Fernsehen wird er am 30. August gezeigt. Nach dem Kulturhauptstadtfilm mit schönen Bildern von Chemnitz ist die Atmosphäre diesmal eine ganz andere.
Katharina Leuoth
12:09 Uhr
2 min.
Kreise: USA ziehen einige Truppen aus dem Irak ab
Trotz des Abzugs sollen weiterhin US-Truppen im Irak stationiert bleiben. (Archivbild)
Viele Fragen blieben offen, als die USA vor etwa einem Jahr den Umbau ihrer Militärpräsenz im Irak verkündeten. Nun verlassen einige Soldaten im Irak ihre Stützpunkte. Wieder bleiben Fragen offen.
Mehr Artikel