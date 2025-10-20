Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Krawalle in Karlsruhe: Polizei gibt Update zu Verletzten

Im Karlsruher Wildpark kam es am Samstag zu heftigen Fan-Ausschreitungen.
Im Karlsruher Wildpark kam es am Samstag zu heftigen Fan-Ausschreitungen. Bild: Uli Deck/dpa
2. Bundesliga
Krawalle in Karlsruhe: Polizei gibt Update zu Verletzten
Mindestens sechs Menschen werden bei den Fan-Auseinandersetzungen zwischen dem KSC und Kaiserslautern verletzt - zwei davon schwer. Die Ermittlungen dauern an.

Karlsruhe.

Bei den Ausschreitungen nach dem Südwest-Derby zwischen dem Karlsruher SC und dem 1. FC Kaiserslautern sind mindestens sechs Personen verletzt worden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hätten zwei Ordnungskräfte schwere Verletzungen, drei weitere Mitarbeiter des Ordnungsdienstes und ein Polizeibeamter jeweils leichte Verletzungen erlitten, teilte die Polizei Karlsruhe mit. Verletzungen involvierter Fans der beiden Fußball-Zweitligisten seien bisher nicht geltend gemacht worden, hieß es.

KSC-Fans hatten nach der 2:3-Niederlage der Badener gegen die Pfälzer am Samstag am Zaun des Gästeblocks die Auseinandersetzung mit FCK-Anhängern gesucht, es war zu Schlägereien gekommen. Polizei und Ordnungsdienst konnten die Situation schließlich beruhigen. In der Folge der Krawalle waren mehrere Personen vorläufig festgenommen worden.

Die Ermittlungen und Auswertungen von Videoaufzeichnungen würden weiter andauern, teilte die Polizei mit. Die Höhe des bei den Krawallen entstandenen Sachschadens sei noch nicht bekannt. (dpa)

