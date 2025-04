Krawalle vor Anpfiff: Remis im Rom-Derby

Auf dem Rasen geht es beim Derby zwischen Lazio und AS Rom hitzig zu. Noch brisanter ist aber die Lage vor dem Anpfiff auf den Straßen der italienischen Hauptstadt.

Rom. Das brisante Stadtderby in Rom zwischen Lazio und der AS ist ohne Sieger zu Ende gegangen. Im hart umkämpften und teilweise auch hitzigen "Derby della Capitale" trennten sich beide Teams 1:1 (0:0). Durch das Remis verteidigte Lazio auf Tabellenplatz sechs seinen Zwei-Punkte-Vorsprung auf den Erzrivalen. Ex-Weltmeister Mats Hummels, der am Saisonende seine Spielerkarriere beendet, kam bei der AS Rom nicht zum Einsatz.

Vor dem Spiel hatte es Ausschreitungen gegeben, bei denen laut Nachrichtenagentur Ansa mit Berufung auf die Polizei insgesamt 13 Polizisten verletzt wurden. So hatten etwa 500 meist vermummte Roma-Anhänger versucht, in die den Lazio-Anhängern zugewiesene Zone zu gelangen. Die Polizei konnte die Situation aber schnell beruhigen. An einem anderen Ort wurden Flaschen und Steine geschmissen, die Polizei setzte dort Tränengas und Wasserwerfer ein.

Die Polizei setzte vor dem Derby in Rom auch Wasserwerfer ein. Bild: Gregorio Borgia/AP/dpa Die Polizei setzte vor dem Derby in Rom auch Wasserwerfer ein. Bild: Gregorio Borgia/AP/dpa

(dpa)