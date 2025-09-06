Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Krebs: Stanley-Cup Sieger Dryden gestorben

Ken Dryden ist im Alter von 78 Jahren gestorben.
Ken Dryden ist im Alter von 78 Jahren gestorben. Bild: Nick Iwanyshyn/The Canadian Press/AP/dpa
Ken Dryden ist im Alter von 78 Jahren gestorben.
Ken Dryden ist im Alter von 78 Jahren gestorben. Bild: Nick Iwanyshyn/The Canadian Press/AP/dpa
Wintersport
Krebs: Stanley-Cup Sieger Dryden gestorben
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ken Dryden ist einer der großen Stars in der Geschichte der NHL. Jetzt ist der ehemalige Torwart gestorben.

Montreal.

Der frühere kanadische Eishockey-Star Ken Dryden ist tot. Das gab sein Ex-Club Montreal Canadiens unter Verweis auf die Familie bekannt. Der ehemalige Torwart ist demnach im Alter von 78 Jahren an einem Krebsleiden gestorben.

Dryden war einer der populärsten Torhüter der NHL. Er gewann mit seinem Club zwischen 1970/71 und 1978/79 sechs Meistertitel. "Ken Dryden war ein außergewöhnlicher Sportler, aber er war auch ein außergewöhnlicher Mensch", sagte Canadiens-Besitzer Geoff Molson in einer Mitteilung. "Hinter seiner Maske war er eine überlebensgroße Persönlichkeit. Wir trauern heute nicht nur um den Verlust eines Grundpfeilers einer der größten Dynastien des Eishockeys, sondern auch um einen Familienvater, einen aufmerksamen Bürger und einen Gentleman, der unser Leben und unsere Gemeinschaften über Generationen hinweg tief geprägt hat."

Auch der kanadische Premierminister Mark Carney kondolierte. Er schrieb in den Sozialen Medien, er sei "zutiefst betrübt über den Tod von Ken Dryden, einer kanadischen Eishockeylegende und Hall of Fame-Mitglied, Staatsdiener und Inspiration". Carney betonte: "Nur wenige Kanadier haben mehr für unser Land gegeben oder standen höher in unserer Achtung."

Dryden arbeitete nach seiner Karriere unter anderem als Autor von Eishockey-Büchern. Er war auch Mitglied des kanadischen Parlaments. Zwischenzeitlich war er Minister für soziale Entwicklung im Kabinett von Premierminister Paul Martin. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
07.09.2025
5 min.
Maite Kelly macht ihre Fans im Vogtland glücklich
Maite Kelly ans Publikum: „Ich gehöre zu euch mit all meinen Kurven.“
Fast zwei Stunden nonstop: Maite Kelly gab am Freitag ein mitreißendes Konzert im Naturtheater Bad Elster. Mittendrin: Jasmin Sattler (9), ihr größter Fan aus Klingenthal. „Freie Presse“ hat sie beim Konzert begleitet.
Eckhard Sommer
27.08.2025
2 min.
BVB verpflichtet Anselmino - Weitere Transfers geplant
Der BVB präsentiert den nächsten Neuzugang von Sportdirektor Kehl. (Archivbild)
Der nächste Spieler vom FC Chelsea: Borussia Dortmund holt in dieser Transferphase den zweiten Profi aus London. Auch ein Mittelstürmer soll noch aus England kommen.
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
19:05 Uhr
5 min.
Wieder Krise in Paris: Diese Folgen hat der Regierungssturz
Nicht nur für den Premier auch für Macron ist es eine Schlappe. (Archivbild)
Der Schuss ging nach hinten los: Statt Rückenwind für ihren Sparhaushalt zu bekommen, steht Frankreichs Regierung vor dem Aus. Was heißt das für das verschuldete Land und seine Partner?
den dpa-Korrespondentinnen und -Korrespondenten
19:05 Uhr
1 min.
Spätes Tor: Tunesien macht WM-Teilnahme perfekt
Mohamed Ali Ben Romdhane (l) machte Tunesiens WM-Teilnahme perfekt.
Tunesien jubelt: Ein Tor in der Nachspielzeit sichert dem Team die Teilnahme an der Fußball-WM 2026 – zum siebten Mal in der Geschichte des Landes.
26.08.2025
2 min.
BVB verpflichtet Chukwuemeka nach halbjähriger Leihe fest
Carney Chukwuemeka wechselt fest zum BVB. (Archivbild)
Borussia Dortmund holt Carney Chukwuemeka zurück. Zuletzt hatte man den in Österreich geborenen Engländer ausgeliehen. Jetzt wird der Kreativspieler fürs offensive Mittelfeld fest verpflichtet.
Mehr Artikel