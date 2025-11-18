Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Fußball-Star Cristiano Ronaldo soll an diesem Dienstag ins Weiße Haus kommen. (Archivfoto)
Fußball-Star Cristiano Ronaldo soll an diesem Dienstag ins Weiße Haus kommen. (Archivfoto) Bild: Brian Lawless/PA Wire/dpa
Fußball-Star Cristiano Ronaldo soll an diesem Dienstag ins Weiße Haus kommen. (Archivfoto)
Fußball-Star Cristiano Ronaldo soll an diesem Dienstag ins Weiße Haus kommen. (Archivfoto) Bild: Brian Lawless/PA Wire/dpa
Fußball
Kreise: Cristiano Ronaldo trifft Trump im Weißen Haus
Noch heute soll Fußball-Star Cristiano Ronaldo überraschend ins Weiße Haus kommen. Dabei ist Kreisen zufolge ein Abendessen mit US-Präsident Donald Trump geplant. Die beiden sollen nicht allein sein.

Washington/Riad.

Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo soll Kreisen zufolge an einem Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman teilnehmen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus dem mitreisenden Team des saudischen Herrschers. Demnach soll der Sportler mit dem saudischen Regierungschef und de-facto-Herrscher an einem Abendessen mit Trump teilnehmen. Zuvor hatte die "New York Times"-Sportbeilage "The Athletic" darüber berichtet.

Der portugiesische Rekordspieler und -torschütze spielt seit 2022 für den saudischen Erstligisten Al-Nassr. Sein Vertrag läuft noch bis 2027. Der 40-Jährige gilt inzwischen beinahe schon als Aushängeschild eines modernen Saudi-Arabiens. So ließ er sich kürzlich etwa bei einer Tourismusmesse interviewen, um für die Golfmonarchie als Reiseland zu werben.

Ronaldo: Trump ist einer der wichtigsten Menschen der Welt

Im kommenden Jahr will Ronaldo ein letztes Mal bei einer WM-Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko für sein Land auflaufen.

Erst kürzlich hatte Ronaldo in einem Interview gesagt, er würde Trump gerne einmal zu einem Gespräch treffen: "Er ist einer der wichtigsten Menschen auf der Welt." Trump könne Dinge geschehen machen und die Welt verändern, betonte Ronaldo und verknüpfte damit die Hoffnung auf mehr Frieden in der Welt.

 

 

 

 

, (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
