Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Kriege in Gaza und Ukraine: UEFA-Boss greift Politik an

Aleksander Ceferin
Aleksander Ceferin Bild: Darko Vojinovic/AP/dpa
Aleksander Ceferin
Aleksander Ceferin Bild: Darko Vojinovic/AP/dpa
Fußball
Kriege in Gaza und Ukraine: UEFA-Boss greift Politik an
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Aleksander Ceferin äußert sich zu ausführlich zu politischen Themen. Die Kriege in Gaza und der Ukraine beschäftigen den Funktionär. Zum Ausschluss von Sportlern hat er eine klare Meinung.

Berlin.

UEFA-Präsident Aleksander Ceferin wünscht sich ein viel stärkeres Vorgehen der Politik gegen die Kriege in Gaza und der Ukraine. "Ich kann nicht verstehen, wie ein Politiker, der so viel tun kann, um das Gemetzel zu beenden, schlafen gehen kann, während er all die toten Kinder und Zivilisten sieht. Ich verstehe das nicht", sagte der Slowene in einem "Politico"-Interview und ergänzte mit Blick speziell auf den Gaza-Krieg: "Von der Politik sehe ich derzeit keine große Reaktion. Von der Zivilgesellschaft ist die Reaktion riesig."

"Hat der Krieg aufgehört? Nein!"

Die Situation in Israel und Gaza sowie der andauernde Ukraine-Krieg beschäftigen den Chef des kontinentalen Fußball-Verbandes. "Es ist schrecklich, dass Kinder aus politischen Gründen sterben und verhungern", sagte Ceferin. Die Situation tue ihm persönlich weh. "Es bringt mich um. Es ist unmöglich, diese Dinge noch mit anzusehen", sagte Ceferin: "Andererseits bin ich kein Befürworter eines Ausschlusses von Sportlern. Denn was kann ein Sportler schon tun, damit seine Regierung den Krieg beendet?"

In diesem Zusammenhang verwies Ceferin auf den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Rund dreieinhalb Jahre dauere der Ausschluss russischer Teams schon an. "Hat der Krieg aufgehört? Nein!", sagte der Funktionär: "Ich muss sagen, dass es aufgrund der Situation in Russland und der Ukraine einen enormen politischen Druck gab." Wie es sportlich weitergehe, sei nicht absehbar. "Es gibt Gespräche über alles Mögliche, aber ich persönlich bin gegen den Rauswurf der Athleten", sagte Ceferin.

UEFA-Chef: Kinder sollten anders behandelt werden

Wann russische Teams wieder an internationalen Wettbewerben teilnehmen dürfen? "Es ist ziemlich klar, dass der Krieg erst enden muss", sagte Ceferin. Ein Versuch, dem russischen U17-Nachwuchs das Spielen auf internationaler Ebene wieder zu ermöglichen, scheiterte schon. Laut Ceferin sei es "zu einer politischen Hysterie" gekommen, sagte er: "Auf einige Mitglieder des Exekutivkomitees lastete ein enormer Druck. Sie änderten ihre Meinung nicht, baten uns aber zu warten, weil sie privat und persönlich so angegriffen wurden, dass sie es nicht mehr ertragen konnten."

Ceferin ist "immer noch der Meinung, dass die Kinder anders behandelt werden sollten" als Erwachsene, "weil sie in Angst und Hass aufwachsen". Laut des UEFA-Bosses würden Kinder verstehen, "dass wir nicht ihre Feinde sind, dass die Nationen untereinander keine Feinde sind. Aber die Politiker interessiert das nicht." (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
28.08.2025
3 min.
UEFA-Chef: Liga-Spiele außerhalb Europas "keine gute Sache"
Dass europäische Liga-Clubs ihre Spiele auf anderen Kontinenten austragen, will UEFA-Präsident Aleksandar Ceferin nur im Ausnahmefall akzeptieren. (Archivbild)
Der FC Barcelona und der AC Mailand sollen für Liga-Spiele in dieser Saison nach Amerika und Australien reisen. UEFA-Boss Aleksandar Čeferin hält nichts davon - auch aus der Politik droht Gegenwind.
04.09.2025
5 min.
„Zu Fuß wären das zehn Minuten“: Weshalb die Mitarbeiter bei Volkswagen in Zwickau nicht ohne Fahrrad auskommen
Möchte das Fahrrad im VW-Werk in Zwickau nicht missen: Mitarbeiter Daniel Donhauser.
Drahtesel statt Auto: Im VW-Werk sind 1600 Räder im Einsatz. Die werden dort auch gebraucht. Seit fünf Jahren gibt es sogar eine Werkstatt dafür. Die hat es vor allem mit Damenrädern zu tun.
Jan-Dirk Franke
03.09.2025
6 min.
Israels Armee erlebt vor Gaza-Offensive Mobilisierungskrise
Nach fast zwei Jahren Krieg sind viele israelische Soldaten erschöpft. (Archivbild)
Israels Regierungschef Netanjahu sieht den Gaza-Krieg vor der entscheidenden Phase. Für die geplante Einnahme der Stadt Gaza im Norden werden weitere Reservisten einberufen. Doch es regt sich Unmut.
Lars Nicolaysen, dpa
09:00 Uhr
4 min.
„Da muss man nicht nach Mallorca“ - Vogtländische Talsperre wird 100
Peter Schmidt blickt über „seine" Talsperre. Sein Vater war einst Staumeister.
Die Talsperre Muldenberg wird 100 Jahre alt. Aus diesem Grund lädt die Landestalsperrenverwaltung am Samstag von 9 bis 16 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. An was sich ein Zeitzeuge alles erinnert.
Margitta Rosenbaum
09:02 Uhr
1 min.
Busunfall bei Luxemburgs U21 - Fünf Spieler ins Krankenhaus
Der Teambus der U21 von Luxemburg hatte einen Unfall. (Symbolbild)
Der Mannschaftsbus mit Luxemburgs U21-Fußballern ist in Frankreich unterwegs zu einem Spiel. Doch plötzlich kommt es zu einem Unfall.
04.09.2025
3 min.
600-Jähriges im Erzgebirge: Zum Fest knallt‘s an der Grenze gewaltig
In Deutscheinsiedel wird am Wochenende das Ortsjubiläum mit einem großen Fest gefeiert.
Deutscheinsiedel im äußersten Zipfel des Landkreises feiert am kommenden Wochenende groß. Für das Festprogramm mit Bootsrennen und Vogelschießen rücken auch große Kaliber an.
Joseph Wenzel
Mehr Artikel