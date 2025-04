Krisenstimmung in Wolfsburg: "Saison nicht kaputtmachen"

0:1 gegen Heidenheim - der VfL Wolfsburg hat schon wieder im eigenen Stadion gegen einen Abstiegskandidaten wichtige Punkte verloren. Die Stimmung beim Europapokal-Kandidaten kippt langsam.

Wolfsburg.

Beim VfL Wolfsburg herrscht nach der überraschenden 0:1-Niederlage gegen den 1. FC Heidenheim Krisenstimmung. "Wir müssen in den letzten sieben Spielen aufpassen, dass wir uns die gute Saison nicht kaputtmachen, die wir bisher gespielt haben", sagte Trainer Ralph Hasenhüttl. "Wir kommen jetzt in die entscheidende Phase und da machen wir unser schlechtestes Spiel der Saison: Das ist natürlich sehr enttäuschend. Und das ist vielleicht auch ein Zeichen, dass wir dem Druck nicht gewachsen sind in so einem Moment."