Kritik an FIFA: Ex-Chef Blatter beklagt "zu viel Fußball"

Die Club-WM kommt zu ihrem Ende. Ex-FIFA-Chef Sepp Blatter hat dazu eine klare Meinung. Auch an der Führung des Fußball-Weltverbandes arbeitet sich der Schweizer ab.

Zürich.

Der frühere FIFA-Präsident Joseph "Sepp" Blatter ist mit der heutigen Führung des Fußball-Weltverbandes unter Führung seines Schweizer Landsmannes Gianni Infantino hart ins Gericht gegangen. Zugleich beklagte der 89-Jährige durch die Club-Weltmeisterschaft in den USA ein Überangebot von Fußball und den Ausverkauf der Sportart an Saudi-Arabien. "Ja, wir haben den Fußball an Saudi-Arabien verloren. Wir haben ihn offeriert, und die haben ihn genommen", erklärte der ehemalige Top-Funktionär im Interview mit den TV-Sendern RTL/ntv.