Kritik an Schiri Zwayer: "Elfmeterentscheidung ein Witz"

Der FC Arsenal scheitert im Champions-League-Halbfinale an Paris Saint-Germain. Nicht nur Arsenals Declan Rice hadert mit einem Pfiff des deutschen Schiedsrichters Felix Zwayer.

Paris. Der deutsche Schiedsrichter Felix Zwayer ist nach einem Strafstoßpfiff im Halbfinale der Champions League harsch kritisiert worden. "Die Elfmeterentscheidung war ein Witz", sagte Declan Rice vom FC Arsenal nach der 1:2-Niederlage bei Paris Saint-Germain und dem verpassten Finaleinzug. Kopfschüttelnd fügte er bei DAZN hinzu: "Das ist so eine Sache."

Schiedsrichter Zwayer hatte in der zweiten Halbzeit nach VAR-Check auf Elfmeter entschieden, nachdem Arsenals Miles Lewis Skelly im Strafraum einen Schuss von Achraf Hakimi an den ausgestreckten Arm bekommen hatte (66.). Strafstoßschütze Vitinha scheiterte allerdings kläglich an Keeper David Raya.

Weitere Kritik von Experten und Ex-Schiedsrichter

Auch andere Leute äußerten Unverständnis. Englands TV-Experte und Ex-Nationalspieler Rio Ferdinand kommentierte während der Partie auf X: "Fürchterliche Entscheidung." Der frühere Arsenal-Verteidiger Martin Keown nannte den Pfiff während der Live-Kommentierung des Spiels für TNT Sports "lächerlich".

Diese Einschätzung teilte auch der ehemalige FIFA-Schiedsrichter und frühere Chef der englischen Schiedsrichter-Organisation PGMOL, Keith Hackett. "Das ist eine überzogene Auslegung des Handspielgesetzes, und ich verstehe nicht, wie der VAR und der Schiedsrichter zu der Einschätzung kommen konnten, dass diese Szene strafbar ist. War es Absicht? Ich denke nicht", sagte er der britischen Sportnachrichten-Website "Football Insider".

Trotz der Kritik war die Elfmeterszene nicht spielentscheidend, betonte auch Rice: "Zwei Fehler von uns, zwei Tore für die und wir hatten eine Menge Chancen, aber wir haben nicht getroffen." Schon im Hinspiel in London hatte Arsenal eine 0:1-Niederlage kassiert.

Trainer Mikel Arteta war aber der Ansicht, dass Arsenal in beiden Spielen viel mehr verdient hätte und das insgesamt bessere Team gewesen sei. "Wenn man sich ansieht, wer in beiden Spielen ihr bester Spieler auf dem Platz war, dann war es ihr Torwart", sagte Arteta bei TNT Sports. (dpa)