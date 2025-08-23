KSC sorgt für Braunschweigs erste Niederlage

Karlsruhe und Braunschweig gehen ungeschlagen in ihr drittes Zweitligaspiel der neuen Saison. Nach Abpfiff muss die Eintracht die erste Niederlage verkraften.

Karlsruhe. Der Karlsruher SC hat für Eintracht Braunschweigs erste Saison-Niederlage in der 2. Fußball-Bundesliga gesorgt. Die Badener gewannen vor 27.394 Zuschauern 2:0 (1:0) und bleiben im Gegensatz zu den Niedersachsen ungeschlagen, die am Dienstag im DFB-Pokal den VfB Stuttgart empfangen. In der Nachspielzeit verloren die Braunschweiger zudem Louis Breunig, der nach einer Notbremse die Rote Karte sah.

Der KSC ging durch Roko Simic in Führung, der den Ball nach einem Pass in der 16. Spielminute von Sebastian Jung ins linke Eck schob. Nur wenige Minuten später traf der Braunschweiger Angreifer Christian Conteh ins Karlsruher Tor, doch der Treffer wurde nach VAR-Entscheidung wegen knapper Abseitsstellung nicht gegeben.

KSC gerät nach Führung unter Druck

Die Karlsruher, bei denen Fabian Schleusener nach einer knappen Viertelstunde für den angeschlagenen Louey Ben Farhat kam, gerieten nach der Führung unter Druck. Die anfangs zurückhaltenden Braunschweiger dominierten, kamen aber kaum zu gefährlichen Aktionen vor dem Tor der Gastgeber.

Auch nach der Pause konnte der KSC zunächst nicht überzeugen, traf dann aber zum zweiten Mal. Fabian Schleusener (57.) erzielte im zweiten Anlauf aus kurzer Distanz das 2:0. Die Gastgeber spielten danach besser und gewannen ungefährdet. Die Braunschweiger fanden gegen die dicht gestaffelte KSC-Abwehr kaum Abschlüsse. (dpa)