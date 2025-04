Künftige Koalition plant Staatsminister für Sport

Die künftige Koalition plant für den Sport eine exponierte Position ein. Auch Großereignisse in Deutschland sind erwünscht. Marode Sportstätten sollen saniert werden.

Berlin.

In der künftigen Regierungskoalition von Union und SPD soll es einen Staatsminister für Sport und Ehrenamt im Bundeskanzleramt geben. Dies geht aus den Vereinbarungen der Parteien nach dem Abschluss ihrer Koalitionsverhandlungen hervor. Federführend für den Sport in der Bundesregierung ist bislang das Bundesinnenministerium, eine so exponierte Position wie nun geplant gab es bislang nicht.