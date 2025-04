"Kunststück nötig": Pressestimmen zum DFB-Sieg

In Italien herrscht nach der Niederlage im Viertelfinal-Hinspiel der Nations League gegen das deutsche Team Ernüchterung. Entsprechend fallen auch die Pressestimmen aus.

Mailand (dpa) -

Italien

"La Stampa": "Am Sonntagabend in Dortmund dürfte es schon ein Kunststück sein, das 2:1 im Hinspiel des Viertelfinales zu kippen, wenn man bedenkt, wie sich die Azzurri von den Deutschen überholen und verspotten ließen, nachdem sie durch Tonali bereits nach neun Minuten in Führung gegangen waren."

"Corriere della Sera": "Um im Turnier unter die letzten Vier zu kommen, ist ein Kunststück in Dortmund nötig."

"Corriere dello Sport": "Italien hält eine Weile durch, Tonali täuscht Spalletti, dann schießt Deutschland in der zweiten Halbzeit zwei Tore."

"Gazzetta dello Sport": "Nagelsmann gelingen die Auswechslungen richtig und in der zweiten Halbzeit kommt es zum Turnaround, der das Meazza zum Einfrieren bringt."

Großbritannien

"Guardian": "Deutschland schlägt gegen Italien mit Wucht zurück."

"BBC": "Deutschland kämpfte sich nach einem Rückstand zurück und gewann im Viertelfinal-Hinspiel der Nations League erstmals seit 39 Jahren auswärts gegen Italien."

Spanien

"Marca": "Deutschland konnte seine Erfahrung und sein Können nutzen, um eine extreme Situation in Mailand zu meistern. Nagelsmanns Mannen, die ein frühes Tonali-Tor kassierten, blieben geduldig und überstanden die Gegenangriffe der Azzurri, um das Spiel zu drehen."

"El Mundo": "'La Mannschaft' war in ihrem brandneuen Retro-Trikot ins San Siro gekommen, um das 125-jährige Bestehen ihres Verbandes zu feiern. (...) Es war ein Sieg, der nach dem schweren Rückschlag bei der Europameisterschaft für frischen Wind sorgte."

Frankreich

"L'Équipe": "Deutschland stürzt Italien im Viertelfinal-Hinspiel der Nations League."

Schweiz

"Blick": "Nagelsmann beweist goldenes Händchen."

Österreich

"Kronen Zeitung": "Partie gedreht: Deutsche siegen in Italien!" (dpa)