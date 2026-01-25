MENÜ
  • Kuriosum in Oberstdorf: Ski von Domen Prevc fliegen ohne den Weltmeister zu Tal

Ski ohne Springer – in diesem Fall ohne Domen Prevc.
Wintersport
Kuriosum in Oberstdorf: Ski von Domen Prevc fliegen ohne den Weltmeister zu Tal
Von Thomas Prenzel
Im Teamwettbewerb der Skiflug-WM siegt Japan, während dem frischgebackenen Weltmeister ein einzigartiges Malheur passierte

Das war der lebende Beweis: Die Ski allein machen die Stärke eines Domen Prevc nicht aus ... Die Bretter des Slowenen fuhren und flogen am Sonntag im Teamwettbewerb ohne den Einzelweltmeister des Vortages über die Heini-Klopfer-Skiflugschanze in Oberstdorf ins Tal. Der 26-Jährige hatte seine Arbeitsgeräte vor dem Start an das...
