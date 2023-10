Kurz vor Saisonstart: Norweger Braathen beendet Ski-Karriere

Norwegens Ski-Hoffnung Lucas Braathen sorgt kurz vor dem ersten Rennen der Saison für eine Überraschung - und macht Schluss. Zuletzt war er mit dem heimischen Verband aneinandergeraten.

Sölden.

Der norwegische Skirennfahrer Lucas Braathen hat kurz vor dem Start der neuen Saison überraschend sein Karriereende verkündet. Er sei fertig, sagte der 23-Jährige auf einer eigens einberufenen Pressekonferenz in Sölden. Dort steht für die Herren am Sonntag (10.00 und 13.00 Uhr/ZDF und Eurosport) der erste Riesenslalom des Winters an.