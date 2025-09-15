Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Kuss nach Weltrekord: Duplantis springt in neue Dimension

Wieder Weltmeister: Armand Duplantis.
Wieder Weltmeister: Armand Duplantis. Bild: Michael Kappeler/dpa
Armand Duplantis sprang mal wieder höher als die Konkurrenz.
Armand Duplantis sprang mal wieder höher als die Konkurrenz. Bild: Michael Kappeler/dpa
Wieder Weltmeister: Armand Duplantis.
Wieder Weltmeister: Armand Duplantis. Bild: Michael Kappeler/dpa
Armand Duplantis sprang mal wieder höher als die Konkurrenz.
Armand Duplantis sprang mal wieder höher als die Konkurrenz. Bild: Michael Kappeler/dpa
Leichtathletik
Kuss nach Weltrekord: Duplantis springt in neue Dimension
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Dass Armand Duplantis bei der Leichtathletik-WM Gold im Stabhochsprung gewinnen würde, war klar. Offen war die Frage nach dem Weltrekord. Die beantwortet er mit einer Höhe, die lange undenkbar war.

Tokio.

Stabhochsprung-König Armand Duplantis ist mit einem Fabel-Weltrekord beim nächsten WM-Triumph in eine neue Dimension vorgestoßen. Mit atemberaubenden 6,30 Metern setzte er seine schier unendliche Siegesserie fort und krönte sich bei den Leichtathletik-Titelkämpfen in Tokio zum Champion. Der Olympiasieger von Tokio und Paris ließ sich bei seiner nächsten WM-Gold-Show wie 2022 und 2023 auch auf der Ehrenrunde im Nationalstadion Japans als Weltmeister feiern. 

"Danke, das war der größte Traum für mich", sagte Duplantis am Stadion-Mikrofon. "Es war toll." Begleitet von großem Beifall der begeisterten Fans holte er sich den Siegerkuss von seiner Verlobten Desiré Inglander ab.

Der 25 Jahre alte Schwede sprang 30 Zentimeter höher als der Olympia-Dritte Emmanouil Karalis aus Griechenland, der sich über Silber freuen durfte. In einem hochklassigen Finale wurde der WM-Dritte von 2023, Kurtis Marschall aus Australien, mit 5,95 Metern wieder Dritter. 

170.000 Dollar Preisgeld

Für seinen nächsten Titel kassierte "Mondo" Duplantis 170.000 Dollar (rund 145.000 Euro) Preisgeld: 70.000 Dollar für den Sieg und 100.000 Dollar für den Weltrekord. Ein Weltrekord, der vor Jahren noch undenkbar war. 

Die aufgelegten 6,30 Meter riss er vor den Augen seiner Eltern auf der Tribüne zweimal knapp, im dritten und letzten Versuch glückte es dann aber doch. Zuvor hatte er in sechs Sprüngen sechsmal die Latte überquert und stand mit 6,15 Metern bereits als Weltmeister fest - und konnte nach dem Ende aller anderen Wettkämpfe die Bühne vor 50.000 Zuschauern ganz für sich nutzen.

Letzte Duplantis-Niederlage 2023

Bo Kanda Lita Baehre schlug sich im Finale ordentlich. Der EM-Zweite von München 2022 stellte seine Saisonbestleistung von 5,75 Meter ein. Für Torben Blech und Oleg Zernikel war der Vorkampf Endstation. "Es war ein toller Wettkampf mit einem Weltrekord am Ende", sagte Lita Baehre in der ARD.

Bo Kanda Lita Baehre schlug sich im Finale ordentlich.
Bo Kanda Lita Baehre schlug sich im Finale ordentlich. Bild: Michael Kappeler/dpa
Bo Kanda Lita Baehre schlug sich im Finale ordentlich.
Bo Kanda Lita Baehre schlug sich im Finale ordentlich. Bild: Michael Kappeler/dpa

14-mal sprang Duplantis nun bereits Weltrekord. Der schwedische Ausnahmeathlet ließ schon anklingen, dass er eines Tages die 6,40 Meter für möglich hält. Mit weit mehr als 100 Sprüngen über 6,00 Meter ist er schon lange in einer anderen Liga. Die letzte Meisterschaftsniederlage liegt schon sechs Jahre zurück, in der Diamond League wurde er im Sommer 2023 in Monaco geschlagen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
15:39 Uhr
5 min.
Mihambo und Lückenkemper zittern zum WM-Start
Malaika Mihambo hatte Gesprächsbedarf.
Die ersten WM-Wettkämpfe in Tokio sind für Mihambo und Lückenkemper keine Selbstläufer, enden aber erfolgreich. Am Ort ihres größten Triumphs muss Mihambo gleich mehrere Herausforderungen meistern.
Christian Kunz und Christian Johner, dpa
15.09.2025
4 min.
Familienname aus dem Erzgebirge sorgt in TV-Show mit Kai Pflaume für Lacher
Kai Pflaume (Mitte) mit dem Rate-Team bestehend aus Bernhard Hoëcker, Hubertus Meyer-Burckhardt, Stephanie Stumph und Wincent Weiss (v. l.).
Sie heißen Ficker – und tragen den Namen mit Stolz. In der Fernsehsendung „Kaum zu glauben“ wurden zehn Erzgebirger damit jetzt zum Gesprächsthema. Doch im Nachgang waren nicht alle Reaktionen freundlich. Wie kam es zu dem TV-Auftritt?
Anna Neef
13:09 Uhr
2 min.
Goldfavorit Weber zieht ins Finale ein
Speerwerfer Julian Weber steht im WM-Finale.
Goldkandidat Julian Weber schafft bei der Leichtathletik-WM locker den Sprung in den Endkampf - trotz anfänglicher Probleme in der Speerwurf-Qualifikation.
13:29 Uhr
4 min.
EU-Kommission schlägt weitreichende Israel-Sanktionen vor
Die EU-Kommission reagiert mit einem neuen Sanktionsvorschlag auf die Lage im Gazastreifen.
Insbesondere wegen des Widerstandes Deutschlands konnte die EU bislang keine Sanktionen wegen des israelischen Vorgehens im Gazastreifen verhängen. Jetzt werden neue Vorschläge vorgelegt.
17:27 Uhr
3 min.
Plauener Unternehmer Guntram Voitel überraschend verstorben
Unternehmer Guntram Voitel im Jahr 2021 auf einer seiner Baustellen.
Er war Autohausbesitzer und Immobilienentwickler: In der vergangenen Woche wurde er aus dem Leben gerissen - eine Woche vor seinem 57. Geburtstag.
Swen Uhlig
13:32 Uhr
2 min.
Royals begrüßen die Trumps - langer Händedruck mit Charles
Die Trumps sind auf Schloss Windsor angekommen.
Am Vorabend war es Kritikern gelungen, eine Trump-kritische Installation auf Schloss Windsor zu projizieren. Jetzt ist der Ort Schauplatz eines aufwendigen Staatsbesuchs - abseits der Öffentlichkeit.
Mehr Artikel