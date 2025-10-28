Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Kwasniok schwärmt von "Bär" Kompany: "Wäre gerne er"

Lukas Kwasniok schwärmt von den Bayern und Trainer Vincent Kompany. (Archivbild)
Lukas Kwasniok schwärmt von den Bayern und Trainer Vincent Kompany. (Archivbild) Bild: Marius Becker/dpa
Lukas Kwasniok schwärmt von den Bayern und Trainer Vincent Kompany. (Archivbild)
Lukas Kwasniok schwärmt von den Bayern und Trainer Vincent Kompany. (Archivbild) Bild: Marius Becker/dpa
Fußball
Kwasniok schwärmt von "Bär" Kompany: "Wäre gerne er"
Lukas Kwasniok zeigt großen Respekt vor Vincent Kompany. Der Kölner Coach erinnert sich an eine Fortbildung mit dem Bayern-Trainer.

Köln.

Vor dem Duell mit dem übermächtig erscheinenden FC Bayern München schwärmt Kölns Lukas Kwasniok von seinem Trainerkollegen Vincent Kompany. "Ich wäre gerne er", sagt der Chefcoach des Fußball-Bundesligisten vor dem Zweitrunden-Match im DFB-Pokal am Mittwoch (20.45 Uhr/ARD und Sky) mit leuchtenden Augen.

Kwasniok berichtete von einer prägenden Begegnung der beiden auf einer Trainer-Fortbildung. "Er war unfassbar sympathisch, hat aus dem Nähkästchen geplaudert. Das war wie so eine interne Fortbildung", sagte der Kölner Coach. "So ein Bär, so ein Riese, aber ein ganz, ganz weiches Herz, habe ich das Gefühl."

Kwasniok: Kompany hat neue Gier entfacht

In seinem belgischen Kollegen sieht Kwasniok den Grund für die aktuelle Dominanz der Bayern, die in dieser Saison bislang jedes Pflichtspiel gewonnen haben. "Er war jetzt bei seiner Verpflichtung nicht der ganz große Name, aber darin liegt auch die ganz große Chance", sagte Kwasniok. Demnach habe Kompany in einer "vielleicht etwas satten Mannschaft" neue Gier entfacht. 

"Gegen die Bayern ist es tatsächlich immer schwierig. Aktuell so gut wie unmöglich. Weil sie einfach unglaublich gut sind", schwärmte Kwasniok. (dpa)

