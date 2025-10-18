Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Kwasniok über Hype um Talent: "Wie die erste Liebe mit 14"

Saïd El Mala generiert großes öffentliches Interesse. (Archivbild)
Saïd El Mala generiert großes öffentliches Interesse. (Archivbild) Bild: Uwe Anspach/dpa
Saïd El Mala generiert großes öffentliches Interesse. (Archivbild)
Saïd El Mala generiert großes öffentliches Interesse. (Archivbild) Bild: Uwe Anspach/dpa
1. Bundesliga
Kwasniok über Hype um Talent: "Wie die erste Liebe mit 14"
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Saïd El Mala ist beim 1. FC Köln seit Wochen eines der Top-Themen. Trainer Lukas Kwasniok ist von dem Rummel wenig begeistert - und bemüht einen interessanten Vergleich.

Köln.

Trainer Lukas Kwasniok vom 1. FC Köln sieht den Hype um Fußball-Talent Saïd El Mala kritisch und hat zu einer Medienschelte ausgeholt. "Ich kann das leider nicht aufhalten, aber offensichtlich sind Teile der Branche so unter Druck, dass man irgendetwas raushaut, und der Nächste überbietet es, ohne dass es den Ansatz einer Grundlage gibt", sagte Kwasniok in einem Interview der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung".

Auf Nachfrage zu einem angeblich hinterlegten Interesse des FC Bayern an dem 19-Jährigen erklärte der Cheftrainer des Bundesligisten: "Solch ein Umgang ist für mich einfach nicht in Ordnung. Für solch eine Behauptung muss kein Journalist eine Konsequenz fürchten, aber wie soll ein so junger Spieler das verarbeiten?" Eigentlich gebe es rund um El Mala "überhaupt keine Themen, die werden einfach künstlich aufgebauscht".

Kwasniok würde den Hype gerne bremsen. (Archivbild)
Kwasniok würde den Hype gerne bremsen. (Archivbild) Bild: Uwe Anspach/dpa
Kwasniok würde den Hype gerne bremsen. (Archivbild)
Kwasniok würde den Hype gerne bremsen. (Archivbild) Bild: Uwe Anspach/dpa

Trainer: "Gibt ganz häufig Brüche"

El Mala hat an den ersten sechs Spieltagen zwei Tore erzielt und ein weiteres vorgelegt. Man könne den jungen Profi nur in begrenztem Maße schützen, erklärte Kwasniok, der El Mala erst einmal in dieser Bundesliga-Saison von Anfang an spielen ließ.

"Das ist vergleichbar mit der ersten Liebe: Es gibt immer wieder talentierte Jungs, die sich mit 14 das erste Mal verlieben, da gibt es ganz häufig Brüche in den Karrieren, die teilweise nicht mehr zu kitten sind", sagte Kwasniok. Der Trainer stellte klar, er wolle mit seinen Aussagen "einfach mal an die Vernunft appellieren". (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
19.10.2025
5 min.
Gaza-Waffenruhe übersteht erste schwere Krise
Seit dem 10. Oktober ist die Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen in Kraft. (Archivbild)
Israel greift im Gazastreifen an, nachdem es der Hamas vorgeworfen hatte, seine Streitkräfte attackiert zu haben. Beide Seiten sehen sich aber weiter an die Waffenruhe gebunden.
Sara Lemel, dpa
20.10.2025
2 min.
Umfrage: Mehrheit hält Bürgergeldreform für gerechter
Gerechter und gut – so finden viele Menschen einer Umfrage zufolge die neue Grundsicherung. (Symbolbild)
Strengere Regeln, härtere Sanktionen: Die neue Grundsicherung sorgt für Diskussionen. Laut einer Umfrage halten viele die Reform für gerechter – bei ihren Erwartungen sieht es aber anders aus.
19.10.2025
3 min.
Erzgebirgs-Fleischerei überrascht Chemnitzer mit Wurst-Adventskalender
Angelika Will mit dem Wurst-Adventskalender der Fleischerei Nagy in Amtsberg.
Mit Pfeffersalami und Rinderknacker ist dieser Adventskalender eine Spezialität für die Fleischesser der Region. Wie es zu dem kuriosen Produkt kam und wie man es rechtzeitig bekommt.
Erik Anke
19:05 Uhr
2 min.
Köln-Coach Kwasniok spricht über möglichen El Mala-Abschied
Kölns Said El Mala jubelt über seinen Treffer zum Ausgleich.
Erneut sorgt Shootingstar Said El Mala beim 1. FC Köln für Furore und sichert dem Aufsteiger einen Punkt. Trotzdem sieht sein Trainer noch Luft nach oben.
11:04 Uhr
4 min.
Said El Mala verzaubert Köln - Coach Kwasniok bremst
Lässt sich in Köln feiern: Said El Mala.
Mit erst 19 Jahren ist Said El Mala Kölns wertvollster Spieler. Dabei war ihn der Traum von einer Fußballkarriere fast schon vorbei. Warum sein Märchen am Rhein wohl nicht ewig dauern wird.
Jana Glose, dpa
20.10.2025
2 min.
Neuer Anlauf für Franken-Sachsen-Magistrale: Hofer Oberbürgermeisterin zu Gesprächen in Berlin
Die Franken-Sachsen-Magistrale von Nürnberg nach Dresden ist im bayerischen Abschnitt immer noch nicht elektrifiziert.
Pendler aus dem Vogtland hoffen, dass die Bahnstrecke nach Nürnberg bald duchgängig elektrifiziert ist, um schneller am Ziel zu sein. Doch das kann noch dauern. Was Vogtland-Landrat Thomas Hennig sagt.
Sabine Schott
Mehr Artikel