LA Lakers stoppen NBA-Siegesserie der New York Knicks

Isaiah Hartenstein kassiert in der NBA mit den Knicks die erste Niederlage nach zuvor neun Siegen in Serie. Maxi Kleber erzielt einen Saisonbestwert, verliert aber dennoch mit Dallas.

New York.

Der deutsche Basketball-Nationalspieler Isaiah Hartenstein hat nach neun Siegen in Serie mit den New York Knicks wieder ein Spiel in der NBA verloren.