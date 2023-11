Lahm: EM 2024 soll Zusammenhalt in Gesellschaft schüren

Turnierdirektor Philipp Lahm will mit der EM im kommenden Jahr Signale in die Welt senden - und hofft bei den Heim-Fans auf eine ähnliche Euphorie wie bei der WM 2006.

Stuttgart.

Turnierdirektor Philipp Lahm will die Fußball-EM 2024 in Deutschland nach eigener Aussage auch dazu nutzen, "wieder mehr Zusammenhalt zu schüren - in Deutschland, aber auch in Europa".