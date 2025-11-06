Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Lahm, Nowitzki und Riesch dabei: Sechs Neue in Hall of Fame

Lahm wird in die Hall of Fame aufgenommen. (Archivbild)
Lahm wird in die Hall of Fame aufgenommen. (Archivbild) Bild: Marcus Brandt/dpa
Auch Nowitzki gehört zu den sechs Neuen in der Hall of Fame des deutschen Sports. (Archivbild)
Auch Nowitzki gehört zu den sechs Neuen in der Hall of Fame des deutschen Sports. (Archivbild) Bild: picture alliance / dpa
Maria Riesch prägte ein Ski-Ära.
Maria Riesch prägte ein Ski-Ära. Bild: picture alliance / dpa
Auch Heidemann ist neues Mitglied in der Hall of Fame des deutschen Sports.
Auch Heidemann ist neues Mitglied in der Hall of Fame des deutschen Sports. Bild: picture alliance / dpa
Boron ist die erfolgreichste deutsche Ruderin.
Boron ist die erfolgreichste deutsche Ruderin. Bild: picture-alliance / dpa
Lahm wird in die Hall of Fame aufgenommen. (Archivbild)
Lahm wird in die Hall of Fame aufgenommen. (Archivbild) Bild: Marcus Brandt/dpa
Auch Nowitzki gehört zu den sechs Neuen in der Hall of Fame des deutschen Sports. (Archivbild)
Auch Nowitzki gehört zu den sechs Neuen in der Hall of Fame des deutschen Sports. (Archivbild) Bild: picture alliance / dpa
Maria Riesch prägte ein Ski-Ära.
Maria Riesch prägte ein Ski-Ära. Bild: picture alliance / dpa
Auch Heidemann ist neues Mitglied in der Hall of Fame des deutschen Sports.
Auch Heidemann ist neues Mitglied in der Hall of Fame des deutschen Sports. Bild: picture alliance / dpa
Boron ist die erfolgreichste deutsche Ruderin.
Boron ist die erfolgreichste deutsche Ruderin. Bild: picture-alliance / dpa
Sport-Mix
Lahm, Nowitzki und Riesch dabei: Sechs Neue in Hall of Fame
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vier Frauen, zwei Männer: Die Hall of Fame des deutschen Sports bekommt Zuwachs.

Frankfurt/Main.

Angeführt vom ehemaligen Weltmeister-Kapitän Philipp Lahm und Basketball-Star Dirk Nowitzki sind insgesamt sechs große Persönlichkeiten in die "Hall of Fame des deutschen Sports" aufgenommen worden. Neben Ex-Fußballstar Lahm und dem ehemaligen NBA-Champion Nowitzki sind Greta Blunck (Hockey), Kathrin Boron (Rudern), Britta Heidemann (Fechten) und Maria Riesch (Ski alpin) neu dabei. Die Aufnahmefeier ist für den 19. November in Frankfurt/Main geplant.

"Die sechs neuen Mitglieder haben insgesamt 54 Medaillen bei internationalen Großereignissen gewonnen, davon zwölf bei Olympischen Spielen, 35 bei Welt- und sieben bei Europameisterschaften", sagte der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes, Thomas Weikert. Insgesamt gehören 137 Sportlerinnen und Sportler derzeit zur Hall of Fame, die von der Sporthilfe initiiert wurde.

Große Verdienste im Sport und darüber hinaus

Blunck habe über Jahrzehnte das Damen-Hockey in Deutschland geprägt, hieß es in der Mitteilung. Sie war Spielerin, Trainerin und Funktionärin. Boron gewann 18 Medaillen bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften - so viele wie keine andere deutsche Ruderin. Heidemann holte drei Medaillen bei drei Olympischen Spielen. Riesch gewann dreimal Gold bei Olympischen Winterspielen und zwei Titel bei Weltmeisterschaften.

Lahm feierten neben dem WM-Titel mit der Nationalmannschaft mit dem FC Bayern große Erfolge, Nowitzki gewann unter anderem den NBA-Titel mit den Dallas Mavericks.

Sie stünden nicht nur für herausragende sportliche Leistungen, "sondern insbesondere auch für die Werte, die den Sport so bedeutsam für unsere Gesellschaft machen: für Fairplay, Miteinander, Haltung und Verantwortung. Sie leben ihre Vorbildrolle über den Wettkampf hinaus – durch Inklusionsprojekte, Stiftungen und weiteres gesellschaftliches Engagement", sagte Sporthilfe-Vorstandssprecher Max Hartung. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
12:24 Uhr
3 min.
Für wen wird Strom und Gas in Ostdeutschland günstiger?
Ab 2026 zahlen viele Kundinnen und Kunden für Strom weniger Geld. (Symbolbild)
Mehrere ostdeutsche Energieversorger senken ab 2026 ihre Preise, andere wollen noch folgen. Wer kann sich über geringere Kosten freuen? Und wie viel können Kundinnen und Kunden sparen? Ein Überblick.
Helena Dolderer, dpa
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
06.11.2025
3 min.
Hobbyfotograf gelingt spektakuläre Aufnahme vom Supermond und Schloss Augustusburg
Marcel Richter aus Wolkenstein hat am Mittwoch Schloss Augustusburg mit dem Supermond spektakulär in Szene gesetzt.
Marcel Richter aus Wolkenstein hat die Idee für dieses Motiv schon lange im Kopf und sich vorbereitet. Jetzt hat er seine Chance bekommen - und genutzt.
Matthias Behrend
12:24 Uhr
2 min.
Mordverdächtige im Fall Fabian in Untersuchungshaft
Die Polizei durchsuchte am Donnerstag erneut Häuser.
Vier Wochen nach dem Verschwinden des achtjährigen Fabian ist eine Frau in Untersuchungshaft. Sie soll das Kind getötet haben. Zur Tat äußert sie sich nicht.
18:00 Uhr
2 min.
Hitzfeld, Dietz und Wunderlich in Hall of Fame des Fußballs
Auch Bernard Dietz wird in die Hall of Fame des deutschen Fußballs aufgenommen. (Archivbild)
Es gibt drei Zugänge für die Ruhmeshalle des deutschen Fußballs. 56 Männer und Frauen gehören dem exquisiten Kreis nun an.
11:09 Uhr
2 min.
Dietz, Neid und Fitschen neue Ehrenspielführer beim DFB
Bernard Dietz (l) wird von Jürgen Klinsmann und DFB-Präsident Bernd Neuendorf für die Ernennung zum Ehrenspielführer gratuliert.
Nur wenige ehemalige Spielerinnen und Spieler der deutschen Fußball-Nationalteams werden auch Ehrenspielführer. Jetzt hat der DFB drei Namen neu in die ruhmreiche Liste aufgenommen.
Mehr Artikel