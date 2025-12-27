MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Langlauf: Olympiasiegerin Katharina Hennig Dotzler vor der Tour de Ski – das Lachen ist zurück

Fühlt sich wieder fit und gesund: Katharina Hennig Dotzler.
Fühlt sich wieder fit und gesund: Katharina Hennig Dotzler. Bild: Imago
Fühlt sich wieder fit und gesund: Katharina Hennig Dotzler.
Fühlt sich wieder fit und gesund: Katharina Hennig Dotzler. Bild: Imago
Wintersport
Langlauf: Olympiasiegerin Katharina Hennig Dotzler vor der Tour de Ski – das Lachen ist zurück
Redakteur
Von Thomas Prenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die 29-Jährige aus dem Erzgebirge fühlt sich nach intensivem Training wieder fit: Olympianorm bei verkürztem Etappenrennen das Minimalziel.

Auf die erzgebirgischen Klänge zu Weihnachten musste Katharina Hennig Dotzler auch diesmal nicht verzichten, wenngleich sie ihrer Heimat fernbleiben musste. Die knappe Zeit ließ einen Besuch bei ihren Eltern, Großeltern, Geschwistern und Freunden in Königswalde nicht zu. Schon am zweiten Feiertag reiste das Loipen-Ass mit dem Team Deutschland...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:35 Uhr
3 min.
Chemnitzer Weihnachtsbabys: Im DRK Krankenhaus kamen gleich fünf Kinder zur Welt
Update
In den Kreißsälen der Stadt war über Weihnachten einiges los.
4.04 Uhr und Liv war die erste in der Rabensteiner Geburtsklinik, die das Licht der Welt an Heiligabend erblickte. Sie blieb nicht die einzige. Und auch über die Feiertage geht es weiter. Und im Klinikum Chemnitz?
Denise Märkisch
06:00 Uhr
4 min.
Kommen mehr Zuzahlungen und weniger Kassenleistungen?
Die Kosten für die medizinische Versorgung steigen stark. (Archivbild)
Die Ausgaben für die medizinische Versorgung steigen und steigen. Die Regierung will 2026 umfassend gegensteuern. Worauf machen sich die Bürgerinnen und Bürger gefasst und was sollten die Ziele sein?
Sascha Meyer, dpa
26.11.2025
3 min.
Skilanglauf: Nix mit Pfanne heiß – Kaltstart für Erzgebirgerin Hennig-Dotzler in die Olympiasaison
Katharina Hennig-Dotzler mag die Olympiastrecken im Fleimstal, hatte aber in der Vorbereitung wieder mit einem Infekt zu kämpfen.
Die 29-Jährige vom WSC Oberwiesenthal bestreitet mit Trainingsrückstand und ohne Goldpartnerin Vici Carl den Weltcupauftakt in Ruka.
Thomas Prenzel
17.12.2025
2 min.
Olympiasiegerin aus dem Erzgebirge: Katharina Hennig Dotzler äußert sich zu Zeitplan für Karriereende
Für Katharina Hennig Dotzler, hier beim Weltcup-Sprint Anfang Dezember in Trondheim (Norwegen), werden die Olympischen Spiele in Italien im Februar die letzten Spiele sein, an denen sie als Sportlerin teilnimmt.
In einem Podcast spricht Katharina Hennig Dotzler über ihre Ziele für die Olympischen Spiele im Februar. Dort will sie nicht nur erneut Edelmetall gewinnen. Die Winterspiele in Italien will sie aus einem Grund so richtig genießen.
Sandra Häfner
06:12 Uhr
1 min.
Landesweite Angriffe in der Ukraine
Immer wieder greift Russland die ukrainische Hauptstadt Kiew an. (Archivbild)
Erneut greift das russische Militär auch die Hauptstadt Kiew an. Es kommt zu Explosionen. Ziel ist laut Berichten unter anderem die Energie-Infrastruktur.
26.12.2025
2 min.
Schwerer Unfall auf B 101 im Erzgebirge: Drei Menschen verletzt
Der Ford kam nach dem Zusammenstoß wenige Meter weiter auf der Fahrbahn zum Stehen.
Nach einem Zusammenstoß zweier Autos auf der Bundesstraße bei Annaberg-Buchholz waren Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei im Einsatz.
André März
Mehr Artikel