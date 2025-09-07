Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • "Langweiliges, langweiliges England": Tuchel in der Kritik

Trotz perfekter Qualifikationsergebnisse muss sich Trainer Thomas Tuchel Kritik gefallen lassen.
Arsenals Declan Rice traf zum 2:0 gegen Andorra.
"Langweiliges, langweiliges England": Tuchel in der Kritik
Wie schon im Hinspiel hat England gegen Fußball-Zwerg Andorra große Probleme. Die Kritik auf der Insel wächst. Nun wartet der erste harte Gegner für Tuchel und Co.

Birmingham.

England ist unter Thomas Tuchel mit vier Siegen aus vier Spielen auf WM-Kurs und doch wird die Kritik am deutschen Trainer immer größer. Die Art und Weise beim wenig überzeugenden 2:0-Erfolg gegen den Fußball-Zwerg Andorra offenbarte einige Mängel: kaum Tempo, wenig öffnende Pässe, kaum Kreativität. "Nach fünf Spielen unter Tuchel fällt es schwer, sich an positive Aspekte der englischen Mannschaft zu erinnern", polterte das englische Boulevardblatt "The Sun".

Tuchel selbst fand den Auftritt der Three Lions um Bayern-Star Harry Kane gegen den krassen Außenseiter alles andere als uninspiriert. "Mir hat die Leistung gefallen. Es war eine gute Leistung, eine solide Leistung gegen eine tiefstehende Mannschaft", sagte der 52-Jährige. 

"Langweiliges, langweiliges England"

Die englischen Fans im Villa-Park gingen allerdings nicht euphorisiert nach Hause. Bereits einige Minuten vor dem Abpfiff verließen zahlreiche Anhänger das Stadion. "Langweiliges, langweiliges England", titelte die Zeitung "Daily Mail".

Bayern-Stürmer Harry Kane blieb beim 2:0 gegen Fußball-Zwerg Andorra ohne Treffer.
Bereits am Dienstag muss sich England von einer deutlich besseren Seite zeigen. In Belgrad gegen Serbien wartet der mit Abstand schwerste Gruppengegner. Zuvor gelangen zwei Zittersiege gegen Andorra (1:0/2:0) sowie ein 3:0 gegen Lettland und ein 2:0 gegen Albanien. Dazu verlor das Tuchel-Team ein Freundschaftsspiel gegen den Senegal (1:3). "Jetzt werden wir uns in Belgrad beweisen", kündigte Tuchel an. (dpa)

Mehr Artikel