  • „Last Soul Ultra“: Kim Gottwald lief 448,9 Kilometer – wie schafft man das?

In 67 Stunden hatte Kim Gottwald unfassbare 448,9 Kilometer zurückgelegt.
In 67 Stunden hatte Kim Gottwald unfassbare 448,9 Kilometer zurückgelegt.
In 67 Stunden hatte Kim Gottwald unfassbare 448,9 Kilometer zurückgelegt.
In 67 Stunden hatte Kim Gottwald unfassbare 448,9 Kilometer zurückgelegt. Bild: Screenshot: Youtube LSU
Sport-Mix
„Last Soul Ultra“: Kim Gottwald lief 448,9 Kilometer – wie schafft man das?
Redakteur
Von Erik Kiwitter
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Sportwissenschaftler Oliver Stoll und Erik Haß erklären, was notwendig ist, um den krassesten Ultramarathon Deutschlands zu überstehen.

Hochaufgeschossen, fast immer lachend, erst 22: Kim Gottwald aus Bochum ist in diesen Tagen der berühmteste Läufer Deutschlands. Am Montagmorgen hatte er den härtesten deutschen Ultramarathon gewonnen. Das war aber nicht sein erster Höllenritt. Im Sommer 2024 lief er während der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland zu den Spielen der...
