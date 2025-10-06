„Last Soul Ultra“: Kim Gottwald lief 448,9 Kilometer – wie schafft man das?

Die Sportwissenschaftler Oliver Stoll und Erik Haß erklären, was notwendig ist, um den krassesten Ultramarathon Deutschlands zu überstehen.

Hochaufgeschossen, fast immer lachend, erst 22: Kim Gottwald aus Bochum ist in diesen Tagen der berühmteste Läufer Deutschlands. Am Montagmorgen hatte er den härtesten deutschen Ultramarathon gewonnen. Das war aber nicht sein erster Höllenritt. Im Sommer 2024 lief er während der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland zu den Spielen der...