  • Laut "Bild": Nkunku-Wechsel zum FC Bayern droht zu scheitern

Christopher Nkunku von Chelsea war zuletzt bei den Bayern im Gespräch
Christopher Nkunku von Chelsea war zuletzt bei den Bayern im Gespräch
1. Bundesliga
Laut "Bild": Nkunku-Wechsel zum FC Bayern droht zu scheitern
Der FC Bayern will sich offensiv noch verstärken. Zuletzt gibt es Gerüchte um eine Bundesliga-Rückkehr des Ex-Leipzigers. Daraus wird wohl nichts.

München.

Beim FC Bayern München droht eine mögliche Verpflichtung von Chelsea-Profi Christopher Nkunku zu scheitern. Nach Informationen der "Bild" geht die Tendenz beim englischen Club-Weltmeister dahin, dass der bis 2029 gebundene Ex-Leipziger noch mindestens ein Jahr in London bleiben soll. Das sollen die Club-Bosse gegenüber Nkunkus Berater Pini Zahavi am Rande des Premier-League-Auftakts geäußert haben. 

Nkunku war zuletzt in der Offensive als Alternative gehandelt worden, zumal das Münchner Werben um den Stuttgarter Nick Woltemade offenbar ohne Erfolg bleibt. Der Franzose war von 2019 bis 2023 für RB Leipzig im Einsatz, ehe er für kolportierte 60 Millionen Euro zu Chelsea ging. Mit den Londonern gewann er im Frühjahr die Conference League und jüngst im Juli die Club-WM. So richtig glücklich wurde Nkunku an der Stamford Bridge offenbar nicht. (dpa)

