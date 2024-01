LeBron James adelt Klopp: "Die Reds werden dich vermissen"

Selbst einer der größten Basketballer der Geschichte ist traurig über das baldige Ende von Jürgen Klopp beim FC Liverpool. LeBron James wendet sich mit emotionalen Worten an den Deutschen.

Liverpool. Jürgen Klopps angekündigtes Ende beim FC Liverpool hat sogar Basketball-Superstar LeBron James emotional gepackt.

"Danke für alles und mehr!!! Du bist ein verdammt guter Manager und wirst nie vergessen werden und was noch wichtiger ist: You'll Never Walk Alone!! Die Reds werden dich vermissen!", schrieb der 39 Jahre alte NBA-Profi der Los Angeles Lakers beim Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter).

Klopp (56) hatte zuvor seinen Rücktritt als Trainer des FC Liverpool nach dieser Saison angekündigt. Sein Vertrag bei den Reds läuft eigentlich noch bis Mitte 2026. Begründet hatte der deutsche Coach diese Entscheidung damit, dass ihm die Energie ausgehe. (dpa)