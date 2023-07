Leichtathletinnen der LG Mittweida reisen mit Vorfreude an die Ostsee

Während viele sächsische Ferienkinder in diesen Wochen zum Urlaub an die Ostsee fahren, bleibt den Leichtathletinnen der LGMittweida dafür am Wochenende wenig Zeit. Ein Mittweidaer Quartett nimmt an den Deutschen Meisterschaften der Altersklassen U20 und U18 in Rostock teil. Der Strand wird dabei wohl eher außen vor gelassen.